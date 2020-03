Der er meget langt mellem gæsterne på Hotel Hillerød, hvor direktør Katja Slüter og hendes medarbejderne oplever en helt anderledes hverdag på hotellet. Foto: Thomas Olsen

Gæsterne har forladt Hotel Hillerød

Room service er blevet standard, og hoteldirektøren svinger støvsugeren, mens Hotel Hillerød holder åbent for de ganske få gæster, der bor på hotellet midt i pandemien.

Hillerød - 27. marts 2020

Natten til torsdag var der syv gæster på Hotel Hillerød. I den kommende weekend kommer hotellet til at stå fuldstændig tomt uden gæster på et eneste af de 113 værelser.

- I denne periode skulle vi have haft fuldt booket. Og der var også booket inden det her. Men der er ingen, der rejser på forretningsrejse lige nu, der er ingen arrangementer, og der er ingen sportsbegivenheder, siger Katja Slüter, direktør på Hotel Hillerød.

Hun har sendt halvdelen af medarbejderne hjem med løn i tråd med aftalen om lønkompensation, og oprettet et nødberedskab, så hotellet kan holde åbent.

- Det, vi stadig har, er forretningsrejsende, som har et ærinde på de medicinalvirksomheder, vi har i byen. Vi er mere end et hotel. Vi servicerer i virkeligheden de virksomheder, som stadig har en produktion. Det er primært medicinalvirksomhederne, som har en opgave. For at de kan få vedligeholdt deres maskiner og så videre, tror vi på, at vi skal være der for dem.

De kommende måneder er normalt højsæson for hotellet i Hillerød, som primært finder sine kunder blandt forretningsrejsende og gæster, der deltager i arrangementer i Hillerød. Traditionelle turister har hotellet ikke mange af. Derfor er forårsmånederne og efterårsmånederne, hvor hotellet har mest fyldt på værelserne.

- Der skulle have været fuldt tryk på maskinen nu, siger hoteldirektøren.

Det gik i stå 9.-10. marts Det var ret præcist 9.-10. marts, det hele gik i stå for Hotel Hillerød, men op til det var der flere og flere afbud.

- Der skete noget på de internationale markeder omkring Kina. Og så slog det til omkring 9.-10. marts, hvor virksomhederne var de første til at tage initiativ til at lave rejserestriktioner for deres medarbejdere. Så gik det slag i slag, som der blev lavet restriktioner om, at man ikke måtte rejse, og grænserne blev lukket.

For de få medarbejdere og ganske få gæster, der er tilbage på hotellet, er hotellivet i en pandemi en helt anden oplevelse end til hverdag.

For eksempel er room service blev standard.

- Da det ikke længere var tilladt at have vores morgencafé og restaurant åben, måtte vi tænke kreativt. Så det, vi kan, er, at vi kan løbe med maden, og det gør vi så. Og det synes gæsterne er hyggeligt. Det plejer jo at være luksus, men nu er det faktisk en nødvendighed. Det er den måde, det kan fungere på, siger Katja Slüter.

De få medarbejdere, der er tilbage, er lige nok til at bemande receptionen og køkkenet og til at gøre rent.

- Og jeg er blevet god til at støvsuge, siger direktøren.

Ud over at støvsuge bliver der sprittet grundigt af på dørhårtag, flader og så videre.

- Og så har vi afstand på 2-3 meter fra hinanden. Det er jo en helt mærkelig hverdag, hvor vi er vant til at stå på nakken af hinanden, og så skal vi nu holde afstand.

Hotel Hillerød kom for nylig med i Best Western kæden, og via dette samarbejde har hotellet meldt sig til et karantæneberedskab.

- Hotellet er jo bygget på en snedig måde, så man kan faktisk lukke hele afdelinger af, og man vil kunne lave separate afdelinger, hvis det bliver nødvendigt, siger Katja Slüter.