Gadeidrætten skal bo i skibscontainere

Street-Lab er især kendt for at være et sted, hvor Hillerøds børn og unge kan dyrke gadeidræt. Derfor skal der i midten af multiparken være en 700 kvadratmeter stor hal, som skal bruges til gadeidræt med blandt andet skateboards, løbehjul og BMX-cykler.

Street-Labs kommende multipark på Milnersvej skal bestå af skibscontainere og huse byens sociale og kulturelle fællesskaber. Projektet koster 7,5 millioner og den første halve million er allerede i hus.

Hillerød - 29. januar 2020

En hal på 700 kvadratmeter til gadeidræt omgivet af 18 skibscontainere i forskellige farver, der hver i sær huser et lokalt, socialt og kulturelt fællesskab. Det er det projekt, som Street-Lab arbejder på at gøre til virkelighed.

Byggeprojektet har fået navnet Street-Lab Hillerød Multipark og skal være et 1500 kvadratmeter stort alternativt medborgerhus, som skal ligge på grunden bag tennishallen ved Frederiksborg Centret på Milnersvej.

Hillerød Kommune ejer grunden, hvor bygningen skal stå. Forventningen er, at det kommer til at koste 7,5 millioner, som Street-Lab skal finde gennem fonde. Og den første halve million er allerede i hus og kommer fra FO Fonden, der er dannet af fagforeningerne fra den tidligere Fællesorganisation.

- Det er en fantastisk nyhed. Og så sætter vi utrolig stor pris på, at en fagforening går ind og støtter sociale opgaver, og at de kan se et potentiale i Street-Lab og samarbejdet mellem kulturelle fællesskaber og erhvervsskoler. På den måde synes jeg, at det er interessant, når fagforeninger, virksomheder, store NGO'er og andre aktører begynder at tænke ud over deres primære fokus og kigger på trivsel i en bred vifte, siger leder af Street-Lab, Søren Lerche.

Skal løfte ungdommen Street-Lab holder i dag til i Frikirken Alives lokaler på Milnersvej og er drevet og bygget op af frivillige børn, unge og voksne. Der er skateramper, gratis fællesspisning hver tirsdag, sportsaktiviteter, uddeling af mad til familier, der ikke kan få enderne til at mødes, og arrangementer som festivaler, konferencer og markeder.

Det er meningen, at alle de aktiviteter skal flytte med til multiparken på Milnersvej, fortæller Søren Lerche.

- Det vi tænker er, at de forskellige sociokulturelle fællesskaber kan få en container hver, og så har vi en fælles hal, som primært skal bruges til gadeidræt, men som også kan bruges til koncerter, julemarkeder, fællesspisninger og lignende, siger han.

Skolen Levuk for unge med særlige behov kommer til at bidrage med forskellige dagligdagsopgaver i huset, børnehuset Buen er en del af fællesspisningerne og en række uddannelsesinstitutioner som UCC, Marie Mørks Skole, Hillerød Holmsskolen, behandlingsskolen Store Dyrehave Skole, Grundtvigs Højskole og Efterskolen Alterna er også med i projektet.

Sammen kalder de sig for Den Sociokulturelle Landsby, og formålet er at skabe stærke fællesskaber og modvirke blandt andet ensomhed, mistrivsel, mobning og kriminalitet, fortæller Søren Lerche.

- Det er et projekt som virkelig løfter Hillerøds ungdom og får skabt kreative rammer til børn og unge, siger han.

Derfor kommer SSP også til at være en del af projektet. SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, som har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

- SSP skal arbejde med fællesskaber og forebyggelse. Det handler om at få de unge, der mistrives i nogle fællesskaber, ind i nye positive fællesskaber, hvor de kan bidrage og bruge deres ressourcer, siger han.

Stabler af skibscontainere Det er arkitekten Kasper Brejnholt Bak, der står bag de foreløbige skitser af multiparken, som kommer til at bestå af skibscontainere. Inspirationen kommer fra Containerstriben i Roskilde, der består af butikker, værksteder og kontorer.

- Hvor Containerstriben er et slags handelstorv, vil multiparken være en samling af fællesskaber. Arkitekten kom frem til, at den sociokulturelle tankegang også skulle kunne ses på selve byggeriet. Det giver utrolig god mening at omkredse de unge med de forskellige kulturelle tilbud, siger Søren Lerche og fortsætter:

- Det er fortsat blot et skitseprojekt, men lige nu er tanken, at man kommer til at kunne kigge ned i hallen fra containerne, og der kommer til at være terrasser, som både vender ud mod naturen bag tennishallen og ind i selve hallen. Alle containerne skal være isolerede 30 kvadratmetersrum, så det kommer ikke til at føles som at sidde i en container. Men det er en løsning, der skaber rum til mere kreativitet, og så er det en langt billigere løsning end at skulle bygge det hele fra bunden, siger han.

Der er endnu ikke en udsigt til, hvornår projektet står færdigt, men Street-Labs lejekontrakt i deres nuværende lokaler udløber i sommeren 2021. Næste skridt er nu, at byrådspolitikerne skal behandle planerne i næste uge, og derefter skal Street-Lab for alvor i gang med at søge om støtte til projektet, fortæller Søren Lerche.

- Vi synes, at det er rigtig interessant, hvis vi kan få nogle større virksomheder med i det her projekt, og vi mener, at 7 millioner burde være et realistisk beløb at løfte i en så stor by som vores med en så bred vifte af virksomheder, siger Søren Lerche. Se arkitektens illustrationer i billedserien ovenfor.