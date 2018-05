Etniske og ikke-etniske danskere og både drenge og piger deltager i gadeidrætsfestivalen Streetgames. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Gadeidrætsfestival er arena for unge med forskellig baggrund

Hillerød - 03. maj 2018 kl. 07:17 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med gadeidrætsfestivalen Streetgames i Street-Lab i Hillerød 12. maj samler DGI både drenge og piger med dansk og anden etnisk baggrund fra Helsingør, Kokkedal, Nivå og Hillerød, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Både foreningsidræt som fx Rope Skipping med Farum Gymnastikforening og regulær gadeidræt, hvor de unge ikke er mere organiserede, end at de fx har en Facebookgruppe, hvor de aftaler af mødes på en rampe er med. Og samtidig har DGI sørget for at samle både drenge og piger. Det fortæller projektleder i DGI Nordsjælland Peter Bennett.

- Det er godt, at drenge og piger og etniske og ikke-etniske danskere mødes på et areal, hvor de dyrker idræt og fællesskab på den gode måde, hvor man kan dyste og bagefter sige »tak for kampen, det var godt gået.« Det er det, idræt kan, og det er det, vi synes, DGI kan hjælpe til med, siger Peter Bennet.

Han fortæller, at DGI til arrangementet arbejder tæt sammen med de boligsociale indsatser i Helsingør, Kokkedal, Nivå og Hillerød. I Hillerød er det især Kongevænget 1 og 2 i Hillerød Øst og Hillerødsholmsalle.

- Der er tale om et unikt samarbejde, hvor unge mødes og er med til at nedbryde grænser og fordomme, når der laves gadeidræt sammen. Så dagen handler i lige så høj grad om gode fællesskaber, siger Peter Bennet.

Overordnet set er formålet at få flere til at bevæge sig. DGI har sammen med Dansk Idrætsforbund (DIF), andre idrætsorganisationer og regeringen givet håndslag på, at i år 2025 er 50 procent af den danske befolkning medlem af en idrætsforening og at 75 procent er i bevægelse i forhold til sundhedsstyrelsens forskrifter. Da visionen blev skudt i gang i 2014 var 41 procent af befolkningen medlem af en idrætsforening og 68 procent er idrætsaktive.