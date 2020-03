Gå til søndagsgudstjeneste i sofaen

Selvom kirken er lukket, bliver det alligevel muligt at høre søndagens prædiken. Sognepræst i Grønnevang Kirke Benjamin Sloth Jensen lægger gudstjenesten ud som lydfil på kirkens hjemmeside og håber, at mange vil trykke play søndag, når klokken bliver 10.

- Der er noget særligt ved stadig at fejre gudstjeneste sammen, selvom vi sidder i hver vores hus eller lejlighed. Vi er et fællesskab i menigheden, og det forsvinder ikke af, at vi ikke kan mødes. Fællesskabet består, siger Benjamin Sloth Jensen.