Fyrværkerisalget reddet på målstregen

- Jeg bliver nødt til at sige, at i går (torsdag, red.) absolut var en af de værste dage i mit liv.

- Det er et voldsomt overgreb på vores butikker, først Kiosk Bien, som oplever en voldsom nedgang af kunder og så vores fyrværkerisalg på Hillerød Stadion, som skulle lukke totalt ned mellem jul og nytår, der som bekendt er højsæson for fyrværkerisalg, sagde Mads Pheiffer.

- I dag er så en af de bedste dage med den fantastiske nyhed om, at vi gerne må sælge fyrværkeriet til årets sidste dag. Vi er så glade, og vi glæder os helt vildt til at gøre det, vi er gode til, nemlig at levere fantastisk fyrværkeri, sagde han.

Han havde ellers frygtet både kaos og langt mindre salg, efter at der var lagt op til, at fyrværkeriet efter jul kun måtte sælges online.

- Vi er ikke normalt en webshop, og pludselig skal folk vænne sig til noget andet, og jeg ved ikke, hvordan vi skal admninistrere det. Det vil give voldsomme problemer. Det kommer til at give kaos for dem, der har webshops, sagde Mads Pheiffer tidligere på fredagen.

Han kan godt mærke, at folk allerede er begyndt at tænke på nytår.

- Det er normalt først efter jul, at vi begynder at sælge fyrværkeri for alvor. Folk skal lige have julen overstået, men i år kan vi godt mærke en markant fremgang herude allerede.