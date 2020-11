En 14-årig pige blev befamlet på det grønne område Posen i Hillerød. Gerningsmand straffes med bøder. Foto: Allan Nørregaard

Fulgte efter 14-årig ind i prøverum

Hillerød - 22. november 2020 kl. 15:00 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det var særdeles uønsket, da en 14-årig pige blev befølt på låret og numsen af en voksen mand.

Og i oktober har Retten i Hillerød afgjort, at det også var en krænkelse af hendes blufærdighed.

Her blev en nu 21-årig mand dømt for at have befamlet to 14-årige piger ved separate episoder samme aprildag i 2018.

Episoden ovenfor fandt sted på det grønne område Posen i Hillerød en tidlig søndag aften. Den 14-årige sagde stop, men manden fortsatte berøringerne.

Bare en halv time senere var manden cyklet videre ned til Bilka i Slotsarkaderne, hvor han mødte en anden 14-årig pige.

Han fulgte efter hende ind i et prøverum i Bilka, hvor hun prøvede at gemme sig for ham. Her befølte han hende på hofterne, på numsen og i siden ved brystet uden på tøjet. Da hun forsøgte at gå ud af prøverummet, holdt han om hende og tog hende på numsen,

Video bakker vidner op Den 21-årige mand forklarede i retten, at han kendte de to 14-årige piger, og at han mødte dem den dag, men han nægtede at have rørt ved dem. Han afviste desuden at have været inde i prøverummet.

Den forklaring fandt retten utroværdig - ikke mindst fordi videoovervågning fra Bilka viste ham gå ind i prøverummet og desuden holde om den 14-årige pige på vej ud derfra.

Retten fandt samtidig pigernes forklaringer troværdige.

Mandens straf lyder på otte dagbøder á 625 kroner.