Fulderik smadrede rude i politibil

Natten til søndag var der ballade udenfor The old Irish Pub på Torvet i Hillerød. En englænder havde fået adskillige over tørsten og blev smidt ud af værtshuset. Her stod han og »skabte sig«, ifølge Nordsjællands Politi, da politiet kom forbi i en patruljebil. Han ville ikke forlade stedet og gik i klammeri med betjentene. Så blev han anholdt, men sparkede herefter kraftigt og smadrede dermed en bagrude i politibilen. Manden er nu også sigtet for hærværk.