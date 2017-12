Fuld islænding ville gå 16 kilometer til Farum

En 31-årig islænding fra Farum måtte natten til lørdag en tur i detentionen i Hillerød. Manden havde fået en alvorlig tår over tørsten, og politiet vurderede, at han var i fare for at falde i søvn og fryse ihjel, da de mødte ham på Sophienborgvænget i Hillerød klokken 02.20. Manden var dog modvillig og sagde, at han ville gå hjem til Farum, hvilket var 16 kilometer væk. Han forklarede også, at han oprindeligt kom fra Island, men kom til Danmark for 12 år siden. Den 31-årige mand endte med at sove rusen ud i detentionen, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad.