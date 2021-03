Den lokale forfatter Birgitte Bregnedal er klar med ny hesteserie for de 7-11-årige læsere. Pressefoto

Fuld galop på lokal forfatters bøger

Efter fem bøger om pigen Gry og hendes pony Gloria troede børnebogsforfatter Birgitte Bregnedal fra Hillerød egentlig, at hun var færdig med at skrive om Gry og Gloria. Men læserne ville det anderledes - de ville vide, hvad der skete med føllet, som blev født i bog fem i hesteserien 'Gry og Gloria':

"Når jeg er ude og holde foredrag på skoler, vil eleverne vide, hvad der sker med Glorias føl Rubin. Derfor bestemte jeg mig for at starte en helt ny hesteserie om føllet. Rubin er nemlig en rigtig vinderhest, der vinder prisen 'skuets bedste føl' på sit første dyrskue," fortæller Birgitte Bregnedal i en pressemeddelelse.

Derfor satte forfatteren sig ned under nedlukningen i foråret 2020 og skrev bogen 'Rubins første dyrskue', som netop er udkommet på forlaget Alinea.

Solgt til udlandet

Der er også fuld galop på Birgitte Bregnedals forfatterskab trods coronanedlukningen. Hesteserien 'Gry og Gloria' er allerede oversat til både polsk og svensk, og under nedlukningen her i 2021 fik Birgitte Bregnedal besked om, at serien også er solgt til udgivelse på Færøerne.