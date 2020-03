På Fujifilms store biologiske produktionsanlæg i Hillerød er der lagt en strategi, der skal få produktionen gennem coronakrisen. Foto: Palle Høj

Fujifilm har strategi for lang nedlukning

Bemandingen i produktionen er reduceret for at beskytte medarbejderne og produktionen under pandemien.

Hillerød - 20. marts 2020

Kronisk syge er dybt afhængige af deres medicin. Produktionen af lægemidler skal derfor fortsætte som om intet er hændt, selv om hele verden er hårdt påvirket af coronapandemien. Fujifilm i Hillerød producerer biologiske lægemidler for en række kunder i medicinalbranchen, blandt andet sclerosemedicin for Biogen, og her er der lagt en strategi for, hvordan produktionen kan fortsætte.

- Vi producerer jo for virksomheder, der har patienter, der skal have den medicin, vi laver. Så vi producerer videre som planlagt, siger Birgitte Thygesen, Head of business support, hos Fujifilm.

Ligesom hos mange andre virksomheder arbejder så mange medarbejdere som muligt hjemmefra med administrative opgaver, og alle møder foregår virtuelt.

- Og så har vi en produktion, der skal køre. Det er det vigtigste for os. Vi kan ikke lukke produktionen ned. Så det kører, men vi kører på en bemanding, der ikke er normal, men reduceret, siger hun.

Bemandingen er reduceret for at sikre, at der ikke er flere på sitet end højst nødvendigt, men også for at være sikker på, at produktionen kan fortsætte, hvis mange medarbejdere bliver syge. Medarbejderne er derfor delt op i nogle grupper, som er separeret fra hinanden, så de ikke kan smitte hinanden.

- Vi har jo et behov for en vis bemanding, og vi planlægger efter nogle scenarier i forhold til det. Vi satser og håber på, at den her afbødningstrategi virker. Vi prøver at lægge en strategi der gør, at vi kan køre det på den her måde i en relativt lang periode, siger Birgitte Thygesen.

Derudover er der som alle andre steder ekstra fokus på hygiejnen.

- Vi tager en lang række foranstaltninger for at beskytte medarbejdere og produktion. Vi bruger sundhedsstyrelsens plakater, håndsprit osv. Men det er jo et relativt højt niveau, vi er på i forvejen, når det gælder hygiejne, siger hun.

Coronavirus har også sat en effektiv stopper for medarbejdernes rejseaktivitet mellem de forskellige afdelinger rundt omkring i verden.

- Der er møder, der bliver konverteret til virtuelle møder, hvor man ringer op med video på. Det er noget, vi allerede gør i forvejen, og den her situation kan måske gøre, at vi bliver endnu bedre til at holde møder på den måde. Det er jo også godt af hensyn til vores klimaaftryk. Der er jo et vist behov for også at mødes fysik. Men det gik meget hurtigt ned, siger hun.

Fujifilm har også taget højde for eventuelle problemer med leverancer.

- Virksomheden følger produktionsplanen og er i tæt og positiv dialog med vores samarbejdspartnere om leverancer, såvel som vi har og løbende arbejder med back-up muligheder, såfremt der skulle blive behov for det, siger Birgitte Thygesen.