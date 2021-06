Fujifilm ønsker at udvide deres fabrik i Hillerød, hvis de indgår en aftale med en ny stor kunde. Politikerne har givet lov til, deres henvendelse rykker frem i køen af lokalplaner. Pressefoto: Fujifilm

Fujifilm får lov at komme frem i køen

Politikerne i byplanudvalget er enige om, at sag om Fujifilm-udvidelse må springe frem i køen af lokalplaner, der venter på behandling

Hillerød - 09. juni 2021 kl. 05:01 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Medicinalvirksomheden Fujifilm får lov at springe frem i køen af lokalplaner, som forvaltningen i Hillerød Kommune har travlt med at behandle.

Det besluttede politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde i sidste uge, fortæller formand Dan Riise (V):

"Vi har diskuteret det her meget, for vi er sådan set modstandere af, at nogen kommer frem i køen - medmindre der er nogle rigtig gode begrundelser for det. Men den her anmodning fra Fujifilm drejer sig ikke om en ny, stor, tung lokalplan. Det handler om at hæve bebyggelsesprocenten fra 55 til 60 - og der er ikke så meget, der skal kigges efter i sømmene, så der skal ikke trækkes en helt masse sagsbehandlingstid ud af rådhuset ved at rykke sagen frem. Derfor vil vi gerne hjælpe dem".

Henvendelsen fra Fujifilm er kommet frem på en sag, der handler om prioriteringen af forvaltningens ressourcer i forhold til de mange lokalplaner i kø til behandling.

Siden februar har kommunen modtaget to nye henvendelser om nye lokalplaner. Den ene handler om en cirka 100 hektar stor solcellepark, som European Energy vil anlægge i området omkring de eksisterende vindmøller vest for motorvejsforlængelsen, syd for Roskildevej og nord for Nr. Herlev. Og den anden er altså fra Fujifilm, som i forvejen er ved at udvide deres fabrik for seks milliarder kroner, men nu har fået en henvendelse fra endnu en kunde, så de gerne vil udvide fabrikken yderligere til produktion af lægemidler, påfyldning og pakkekapacitet. Udvidelsen vil ikke nå op i højder, som ødelægger indblikskilen fra Frederiksborg Slot, oplyser forvaltningen i sagsfremstillingen.

Virksomheden beder kommunen om at prioritere deres ansøgning højt, da de har fået en "konkret forespørgsel fra en meget stor virksomhed/kunde, der ønsker at indgå en langsigtet aftale," skriver Fujifilm til kommunen og forklarer, at der er tale om "produktion af et meget stort volumen af lægemidler," hvis Fujifilm indgår aftalen.

Generer ingen naboer Dan Riise glæder sig over, hvis Fujifilm udvider i Hillerød:

"Det er fantastisk, at vi har sådan en virksomhed, som gerne vil udvide i Hillerød. Det er win win for kommunen og for os alle, og der kan komme masser af arbejdspladser. Samtidig ligger virksomheden på arealet for sig selv, så de har ingen naboer, de generer, og vejnettet er der nogenlunde styr på der. Så der ikke noget dårligt at sige om det. Men det er klart, at hvis det drejede sig om et nyt, stort projekt med masser af sagsbehandlingstid, så havde vi ikke anbefalet, at de rykkede frem i køen. Men med den her lille ændring kan vi i udvalget godt gå med til det," siger han.

Foran Fujifilm, som nu skal ligge som nummer 6, ligger planerne for posthusgrunden, Frederiks Torv, Nr. Herlev Station, Dyremosegaard og 34 rækkehuse i Uvelse.

Til gengæld rykker Fujifilm, som ellers var blevet nummer 11 i rækken, foran projekter som den nye disponering af højhuse på Frederiksbro, et regionalt socialt tilbud med 20-30 boliger på Strøvej, studieboliger på Ndr. Jernbanevej i den gamle biograf og nye seniorboliger i Slangerupgade 44-46.

Skævinge-plan udsat Kommunens medarbejdere har i det hele taget rygende travlt med at behandle ansøgninger om både nye byggerier - og ansøgninger fra borgere, der vil lave for eksempel nye carporter eller udvide huset, som Hillerød Posten også skrev om for nylig.

I en anden sag på ABT-udvalgets dagsorden kan man også læse, at forvaltningen ikke har kunnet nå at kigge på udviklingsplanen for Skævinge "på grund af ekstraordinære arbejdsopgaver". Sagen var ellers planlagt til at komme på dagsordenen her i juni, men forvaltningen har været så presset af behandlingen af Kommuneplan 2021 og J. Jensens Upcyclingcenter, at sagen måtte udsættes.

"Da der er travlt i hele sektionen for byudvikling, som har en vakant stilling, har det ikke været muligt at omprioritere ressourcer uden at det fik konsekvenser for andre opgaver," skriver forvaltningen.

Udviklingsplanen kan dog stadig vedtages i december som planlagt ved, at den sendes i fire ugers høring i september i stedet for de oprindeligt planlagte otte uger.

Brug for mere bemanding Der er brug for at "mande op" i forvaltningen, mener Dan Riise:

"Vi skal diskutere antallet af personale på rådhuset til budgetforhandlingerne, og jeg håber meget, at de andre partier også vl være med til at kigge på antallet af sagsbehandlere. For vi kan ikke være det her bekendt. Vi må alle være enige i, at det ikke er tilfredsstillende, at vi kommet så langt bagud," siger han og henviser til, at over 400 sager ligger i kø og venter på byggesagsbehandling på rådhuset.

