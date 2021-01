Fujifilm bygger fabrik til 12 milliarder

Allerede inden Fujifilm har taget hul på den seks milliarder kroner dyre udvidelse af produktionsanlægget i Hillerød, annoncerer den japanske virksomhed i en pressemeddelelse, at der er planer om at opføre endnu en fabrik til storskala produktion af biologiske lægemidler. Dog ikke i Hillerød i denne omgang - Fujifilm vil investere mere end 200 milliarder yen eller mere end 12 milliarder kroner i den nye fabrik, som skal opføres i USA, i nærheden af en eksisterende fabrik. Fujifilm har i dag aktiviteter i North Carolina og Dallas i Texas - det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor den nye fabrik skal opføres.

Behovet for kapaciteten er stor. Lars Petersen, som er direktør for Fujifilms fabrik i Hillerød, fortalte i oktober til Frederiksborg Amts Avis, at der på grund af corona er stor mangel på kapacitet til produktion af medicin i verden. Fujifilm må sige nej til opgaver i Hillerød, hvor virksomheden producerer lægemidler for medicinalvirksomheder, herunder Biogen, som Fujifilm købte fabrikken i Hillerød af i august 2019.