Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fujifilm: Vores medarbejdere skal kunne køre sikkert til arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fujifilm: Vores medarbejdere skal kunne køre sikkert til arbejde

Hillerød - 08. april 2021 kl. 13:42 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hos Fujifilm Diosynth i Hillerød, hvor den japanske virksomhed er i fuld gang med at udvide fabrikken til dobbelt kapacitet, har nyheden om, at Regeringen ønsker at bygge Hillerødmotorvejen færdig, skabt glæde.

- Det er vi virkelig glade for. Det er en super nyhed, siger Birgitte Thygesen, Head of Business Support hos Fujifilm.

Det handler både om, at den nye motorvej vil hjælpe på fremkommeligheden, men også om sikkerhed.

- Der er svært at komme af på Hillerød Syd-afkørslen på en god møde. Det bliver meget bedre, når det bliver en motorvej, så for os handler det også om, at vores medarbejdere kan køre sikkert til arbejde, siger hun.

I dag opstår der i myldretiden meget hurtigt kø på afkørslen til den del af Hillerød, hvor Fujifilm ligger, sammen med blandt andet Novo Nordisk, Foss, Hillerød Rådhus og en række andre store arbejdspladser. Køen på afkørslen ender ofte helt ude på Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor der opstår kø på selve vejen.

- Jeg har hørt folk hos os, og hos andre virksomheder sige, at de er bekymrede, når de sidder i den der afkørselskø. Folk er bange for bagendekollisioner, siger hun.

Hillerød Kommune er i færd med at ombygge rundkørslen ved afkørslen, og forventningen er, at det vil løse en del af problemet.

- Vi håber det bliver meget bedre når motorvejen bygges færdigt, sammen med det arbejde, kommunen har sat i gang.

Der arbejder i dag 900 medarbejdere hos Fujifilm. Mange kommer fra lokalområdet, men der er også mange, der kommer på arbejde via Hillerødmotorvejen. Der er medarbejdere, der kommer på arbejde med offentlig transport eller på cykel, men en meget stor gruppe kører bil.

- Vores produktion kører 24/7, så det er typisk man kommer med bil, når man arbejder uden for almindelig arbejdstid. Og offentlig transport er lidt en udfordring fra Hillerød Station. Det er ikke bare en gåtur, siger Birgitte Thygesen.

I de kommende år forventer Fujilfim at ansætte mindst 200 mere, i forbindelse med udvidelsen af virksomheden.

- Med den ekspansion, vi oplever, og som der sker hos andre i nærområdet, vil det øge behovet for bedre fremkommelighed. Så det er rigtig godt, at infrastrukturen bliver tilpasset. Det øger også muligheden for, at arbejdsstyrken er fleksibel, for man kan jo tage længere væk, hvis der er god infrastruktur. Det har vi værdsat, når vi rekrutterer medarbejdere, der måske bor langt væk fra Hillerød, siger hun.

relaterede artikler

Modernisering af Hillerød station med i udspil 08. april 2021 kl. 12:36