Frustreret kvinde kastede flaske mod bus

19-årig kvinde idømt 14 dages betinget fængsel for at have smadret en busrude i arrigskab

En 19-årig kvinde blev i april 2019 så sur over, at hun ikke fik lov til at komme med bussen uden billet, at hun kastede en flaske mod bussen og dermed knuste en rude.