Frustreret ejer: - Jeg er heldig, hvis jeg stadig har min klinik til påske

"Det er selvfølgelig ikke livsnødvendigt at få en behandling hos mig, men omvendt så er det heller livsnødvendigt at gå ned i byen og købe et stykke tøj. Jeg synes ikke, det giver mening. Vi skal selvfølgelig passe på hinanden, men jeg forstår ikke, at man ikke kan lave nogle restriktioner, der gør, at klinikker som min egen kan åbne. Der kunne for eksempel være krav om, at der kun må være en kunde i klinikken ad gangen, og at alt skal sprittes af. Jeg synes godt, at jeg kan åbne under forsvarlige forhold, og det er jo helt op til folk selv, om de vil komme her," siger hun.