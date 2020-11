Torben Pedersen fra Brødeskov Idrætsforening og Ole Falcke og Ole Hyrd Hansen fra FIF Fodboldboldens Venner knoklede søndag med at få skøjtebanen lagt færdig på trækonstruktionen på torvet.

Frivillige samlede skøjtebane i samlesæt

Under banen er opført en trækonstruktion, der udjævner det skæve torv, og ovenpå lagde de frivillige i går plasticpladerne, der udgører skøjtebanen. Både pladerne og trækonstruktione kan pakkes sammen og gemmes af vejen, når skøjtebanen tages ned i februar 2021. Det kommer til at koste 40 kroner at kommer en tur på kunst-glatisen på Torvet, inklusive lån af skøjter, hvis man ikke selv har, og de første ture kan tages på fredag, hvor skøjtebanen åbner.