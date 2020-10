Frivillige hjælper med skruetrækker og symaskine

"I cafeen møder du en flok handykvinder og -mænd, som kan hjælpe dig med at reparere alt lige fra tøj og tekstil til lamper, symaskiner og andet elektronik. Hvis du har noget, som er i stykker, men for godt til at smide ud, så besøg os. Vi hjælper dig med at reparere eller giver et godt råd om reparationsmuligheder. Det er meningen, at man bliver i cafeen og ser, hvordan der repareres, så man kan gøre det selv næste gang," skriver Repair Cafe Hillerød i en pressemeddelelse og fortsætter: