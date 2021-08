Se billedserie Stemningen var super god på årets New Note Festival, som kunne melde om få billetter, fortæller de frivillige. Foto: Sofie Meldhede Kristensen

Frivillige er lettede efter veloverstået New Note Festival

Coronaen satte i løbet af året adskillige benspænd for de frivillige bag New Note Festival. Men årets festival endte med at blive en succes, fortæller de

Hillerød - 11. august 2021 kl. 05:51 Af Mette Dolmer Thygesen

Efter et år med festivalplanlægning i coronaens tegn var det en lettet gruppe af frivillige, som mandag kunne se tilbage på en vellykket afvikling af New Note Festival i weekenden.

"Det er gået skide godt. Det var en kæmpe succes," fortæller Mathis Emil Jønsson Pedersen fra styregruppen bag årets festival.

Det er en gruppe på otte personer, som året rundt arbejder på festivalen, mens omkring 40 frivillige tropper op og hjælper med festivalafviklingen op til og i weekenden.

"Set med styregruppens øjne er vi lykkedes med alle vores planer. Og vi havde verdens bedste frivillige, som tog alt det ansvar, de kunne tage," fortæller han.

Dansede i regnen Også publikum havde en god festival, oplevede styregruppen:

"Vi har kun hørt om guld og grønne dage fra publikums side. Lørdag var der silende regn, men publikum stod alligevel og hoppede og dansede i det smattede rullegræs. Så de havde det fedt på trods af vejret. Jeg tror simpelthen, der har været en hunger efter at komme ud efter år med nedlukninger og aflysninger, og det kunne vi virkelig mærke på festivalen," siger Mathis Emil Jønsson Pedersen.

Mest musik udendørs Styregruppen er i det hele taget lettet over, at det var muligt at afholde en festival som den, de ønskede, for regler og restriktioner har været meget omskiftelige de seneste coronaår. Derfor havde styregruppen også som noget nyt planlagt festivalen således, at der kun var plads til 180 mennesker til de indendørs koncerter i Truckhallen, og der var kun barer udendørs. De to daglige, indendørs koncerter havde mere karakter af intimkoncerter, mens langt størstedelen af programmet foregik udendørs. Og det tog publikum godt imod.

"Det er min klare oplevelse, at folk gav hinanden plads, og stemningen var i det hele taget, som den plejer og som den bør være på New Note. Så det blev, lige som vi havde drømt om," siger Mathis Emil Jønsson Pedersen.

Vender tilbage Styregruppen glæder sig allerede nu til at vende tilbage med New Note Festival igen i 2022: "Det tør jeg godt love, for vi har gået og været helt ekstatiske, lige siden sidste koncert klingede af. Og tanker og ideer til næste år er allerede begyndt at vokse i os," siger han.

