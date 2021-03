Ønsker man at få poser med butikkernes påskeoverskudsvarer onsdag 31. marts, skal man kontakte 'Stop Spild Lokalt'. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: PACO AYALA/Paco Ayala - stock.adobe.com

Frivillige deler påskens overskudsmad ud

Frivillige fra 'Stop Spild Lokalt' sørger for, at butikkernes påskevarer ikke går til spilde inden påskens helligdage

Hillerød - 29. marts 2021

Organisationen 'Stop Spild Lokalt' har tidligere delt butikkernes overskudsvarer ud ved juletid - og som noget nyt i år deler de nu også påskevarerne ud, når butikkerne lukket 31. marts inden de mange helligdage.

Uddelingen står de frivillige i 'Stop Spild Lokalt, Hillerød og omegn' for i samråd med Hillerød Fodboldklub.

Gøre en forskel 'Stop Spild Lokalt' har - som ved juletid - en aftale med Coop og Netto om donation af butikkernes overskudsmad og derudover har visse Rema1000 butikker samt Menu i Hillerød også ønsket at deltage.

"Alt arbejdet op til og under uddelingen er baseret på frivillige, som ønsker at gøre en forskel både for mennesker, som ikke selv har råd til at købe mad, og for at reducere madspild," skriver Henriette Rydiger Kyllesbeck fra Stop Spild Lokalt i en mail til Hillerød Posten.

Corona-begrænsninger Coronasmittefaren sætter dog nogle begrænsninger for maduddelingen, hvor organisationen naturligvis er underlagt de samme retningslinjer som alle andre og skal overholde det nuværende forsamlingsloft. De skal holde afstand, spritte af og bære værnemidler. Derfor ser de sig fortsat nødsaget til at undlade at offentliggøre det sted, de henter til, pakker i og uddeler fra, for at være i stand til at sørge for alles sikkerhed ved at inddele udleveringen af påskeposerne i etaper.

De frivillige pakker og fordeler desuden madvarerne til den enkelte og kan ikke tilbyde folk at gå rundt og vælge selv på grund af coronapandemien.

"Da vi til jul oplevede en stor succes med folk, som afhentede poser, og kun mødte forståelse over for de skærpede omstændigheder, har vi valgt at afholde denne påskeuddeling, da vi ved, hvor vigtigt det er for både miljø og mennesker, at vi fortsætter med at hente og uddele overskudsmad," skriver Henriette Rydiger Kyllesbeck.

Kontakt Stop Spild Ønsker man at modtage mad, skal man kontakte 'Stop Spild Lokalt, Hillerød og omegn' via begivenheden på Facebook eller en privat besked, så skriver de kontaktoplysninger ned og får et overblik over hvor mange, som ønsker hjælp.

Hvis man ikke har mulighed for at komme på internettet, kan man også sende en besked til Henriette Rydiger Kyllesbeck på tlf. 30145404.

Tæt på uddelingsdagen får man udleveret et mødetidspunkt, og man får at vide, hvor man skal møde op og hente sin pose. Man må ikke komme hverken for tidligt eller for sent.

Hvis man ikke har mulighed for selv at komme eller sende nogen, er der mulighed for, at organisationen kan komme forbi med maden, præcis som de plejer at gøre:

"Det er vigtigt for os, at vi er tilgængelige for dem, som ønsker det," fortæller Henriette Rydiger Kyllesbeck, som kalder Hillerød Fodboldklub en værdifuld samarbejdspartner.

Organisationen ønsker at oparbejde et godt netværk på tværs af organisationer og foreninger i Hillerød.

