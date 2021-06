Børn kan mødes i trivselsgrupper i Frivilligcenter Hillerød. Pressefoto: Artem Kniaz fra Unsplash.com

Send til din ven. X Artiklen: Frivilligcentret tilbyder nye trivselsgrupper for børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivilligcentret tilbyder nye trivselsgrupper for børn og unge

Som noget nyt tilbyder frivilligcentret nu også grupper til børn med syg forælder

Hillerød - 20. juni 2021 kl. 18:33 Kontakt redaktionen

I Trivselsgrupperne for børn og unge i Frivilligcenter Hillerød mødes børn, der står i en svær livssituation, for eksempel på grund af dødsfald i den nære familie eller skilsmisse. Som noget helt nyt vil man oprette en trivselsgruppe for børn og unge, der har en kronisk eller uhelbredeligt syg forælder.

Læs også: Det sker i Frivilligcenter Hillerød

"Børn, der har kronisk sygdom tæt inde på livet, kan have svært ved at forklare, hvordan de har det, og føler sig ofte sårbare og isolerede socialt. Gennem gruppen vil vi give børnene et samtalerum, hvor der er plads til de "forbudte" følelser og tanker som vrede, ensomhed, had og jalousi", forklarer Eva Christensen, der er koordinator for trivselsgrupperne.

Har du et barn, der kan bruge støtte uden for familien til at hjælpe med at håndtere tanker og følelser om at have en forælder, der har en kronisk sygdom, er uhelbredelig syg eller lider af en psykisk sygdom, er du meget velkommen til at kontakte Eva Christensen for yderligere information og tilmelding.

Børn i skilsmisser I august bliver der i øvrigt oprettet to trivselsgrupper for børn, der har søskende med særlige behov, og en gruppe for børn, der har skilte forældre. Derudover er man ved at samle deltagere til at kunne oprette yderligere en gruppe for børn med skilte forældre og en gruppe for børn, der har mistet et nært familiemedlem.

Alle trivselsgrupperne ledes af frivillige gruppeledere, der er uddannet af frivilligcentret, og mange har desuden en baggrund i pædagogik eller psykologi. I grupperne lægges der vægt på fællesskabet som fundament for udvikling og trivsel og gives plads til både de svære samtaler og til positive oplevelser i et fællesskab med andre.

Hvis dit barn kunne have glæde af at deltage i en af trivselsgrupperne, kan du få yderligere information og tilmelde dit barn ved at henvende dig pr. mail til selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller via telefonnr. 2750 8037.

Læs mere om trivselsgrupperne på www.frivilligcenter-hillerod.dk.

relaterede artikler

En dag for kvinder med Hillerøds dronninger 11. juni 2021 kl. 14:43

Kom og strik under åben himmel 23. april 2021 kl. 16:34

Nye mandehold er åben for tilmelding: Motion og sammenhold 18. april 2021 kl. 16:54