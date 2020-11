Frivilligcentret laver nyt fællesskab på nettet

"Har man lyst til at vide mere om lokale fællesskaber i Hillerød, møde andre mennesker og tage en uformel snak over en kop kaffe, kan man nu være med i vores online 'KomSammen'. Frivilligcenter Hillerød igangsætter et nyt online initiativ, hvor vi inviterer lokale foreninger til at fortælle om deres aktiviteter og fællesskaber. Sammen ser vi på hvilke muligheder, som findes i Hillerød, og hvordan man kan være med," skriver Frivilligcenter Hillerød i en pressemeddelelse.

Formålet med 'KomSammen' er, at man uden at udsætte sig selv eller andre for smittefare bliver en del af et online fællesskab og samtidig får inspiration til de mange muligheder for deltagelse i fællesskaber i Hillerød.