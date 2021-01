Frivilligcenter sætter hjælpen i system under corona-krisen

Frivilligcenter Hillerød gør det nemmere at hjælpe under corona-epidemien. De laver en liste på deres hjemmeside

Mange mennesker oplever, at de har fået tid eller overskud til at hjælpe og gøre en forskel for andre under corona-epidemien. Mens andre står i en situation, hvor de har behov for hjælp, støtte eller rådgivning.