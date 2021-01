Frivilligcenter Hillerød inviterer til online-nytårskur

Frivilligcenter Hillerød er stort set lukket ned, men alligevel bydes der velkommen til frivilligcentrets nytårskur, som i år holdes online.

Man deltager i nytårskuren hjemmefra via sin computer, tablet/iPad eller smartphone/iPhone.

Man skal tilmelde sig nytårskuren senest den 6. januar per mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk.

Ved tilmelding får man en udførlig vejledning og et link, som skal bruges for at deltage.

"Nedlukningen betyder store ændringer og mange aflysninger i det planlagte program for januar i frivilligcentret, som håber at kunne åbne 18. januar. Frivilligcentret kan trods nedlukningen træffes via e-mail," skriver Frivilligcenter Hillerød i en mail til Hillerød Posten.