Fristen udløb ved årsskiftet: Brandsikkerheden på plejehjem og bosted lever stadig ikke op til loven

Brandsikkerheden på Skanselyet og i Nødeboparken lever ikke op til de nye skærpede brandkrav, selv om fristen for at få styr på sikkerheden udløb ved årsskiftet

Hillerød - 30. januar 2021 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Brandsikkerheden på både plejehjemmet Skanselyet i Hillerød øst og Nødeboparken, der er en del af bocentret Følstruphusene i Nødebo, halter bagefter og lever ikke op til de nye skærpede brandkrav, der blev indført efter en brand på et plejehjem på Djursland i 2018, hvor tre beboere mistede livet.

Det konkluderede en rapport i 2019, og selvom Boligselskabet Nordsjælland, der ejer bygningerne, skulle have haft styr på brandsikkerheden senest ved udgangen af 2020, så er det ikke sket endnu.

Og der kommer til at gå nogle måneder, før problemerne med den manglende brandsikkerhed er løst.

Når Boligselskabet Nordsjælland ikke har kunnet leve op til tidsfristen, skyldes det blandt andet, at boligselskabet har skiftet rådgiver undervejs i processen. Det oplyser boligselskabet til Hillerød Kommune.

"Vi er bevidste om, at dette på alle måder er uhensigtsmæssigt. Vi har hele tiden haft en ambition om at leve op til fristen, men har desværre også i forløbet måtte sande, at der ikke var tilstrækkelig fremdrift i de to projekter (Skanselyet og Nødebohusene, red.). På den baggrund afbrød vi samarbejdet med det tilknyttede rådgiverteam ikke kun i relation til Skanselyet og Nødeboparken, men også i tilknytning til andre projekter. Det nye rådgiverteam, som nu er tilknyttet Skanselyet og Nødeboparken, har vores fulde tillid og viser stor fremdrift i begge sager," står der i et notat fra Hillerød Kommune.

Boligselskabet Nordsjælland regner med, at brandsikkerheden i Nødeboparken og på Skanselyet vil leve op til myndighedernes krav i henholdsvis midten af april og ved udgangen af maj.

Ikke godt nok Borgmester Kirsten Jensen (S) er ikke tilfreds med, at der endnu ikke er kommet styr på brandsikkerheden på Skanselyset og i Nødeboparken.

"Det er ikke godt, at den dato, hvor der skulle have været styr på brandsikkerheden, ikke er blevet overholdt. Vi ved, at det hænger sammen med, at boligselskabet mente, at de første forslag fra rådgiverne var for dyre, og når de er det, så belaster det beboernes husleje uforholdsmæssigt. Så motivet (for at skifte rådgiver, red.) har været at gøre det mindre 'slemt' for beboerne, men det har taget for lang tid, og det har jeg også fortalt boligselskabet," sagde borgmester Kirsten Jensen på det virtuelle byrådsmøde onsdag aften, hvor politikerne blandt andet skulle godkende, at Hillerød Kommune stiller garanti for de lån, som boligselskabet er nødt til at optage for at få styr på brandsikkerheden.

Beklager Hos Boligselskabet Danmark, der er administrator for Boligselskabet Nordsjælland, ærgrer administrerende direktør Michael Demsitz sig også over, at brandsikkerheden på Skanselyet og Nødeboparken ikke lever op til kravene endnu.

"Der er ingen tvivl om, at det er vores ansvar at efterkomme påbuddene om lovliggørelse af både Skanselyets og Nødeboparkens brandsikkerhed. Vi indledte sagerne, da vi fik de allerførste rapporter fra myndighederne for lidt over et år siden, som dokumenterede behovet for lovliggørelsen. Sagens kompleksitet har desværre derefter kun været stigende på grund af ændret lovgivning om myndighedsbehandlingen undervejs og uenighed om de skitserede løsningsforslag samt økonomien bag," skriver han en i mail til Hillerød Posten.

Han ærgrer sig også over, at boligselskabet ikke skiftede rådgiver på et tidligere tidspunkt.

"Set i bakspejlet burde vi have foretaget det nødvendige rådgiverskifte tidligere end i efteråret 2020, da skiftet førte til den nødvendige afklaring og fremdrift i sagerne. Selvom vi nåede at få nye løsningsforslag på benene, der både lever op til lovliggørelsen af brandsikkerheden og tager hensyn til beboernes huslejeniveau, og fik ansøgt om samt givet grønt lys til byggetilladelserne før fristens udløb den 31. december 2020, går arbejderne først i gang nu på mandag (mandag den 25. januar, red.) for Nødeboparkens vedkommende og i februar for Skanselyets. Det kan vi kun beklage over for både Hillerød Kommune og beboerne samt de ansatte," skriver han endvidere i mailen.

Kan sove trygt Michael Demsitz understreger, at beboerne på både Skanselyset og i Nødeboparken kan sove trygt om natten, selv om brandsikkerheden altså ikke lever op til kravene endnu. Boligselskabet har nemlig ansat et firma, der skal gå brandvagt. I Nødeboparken er der således brandvagter mellem klokken 22 og 06, mens bostedets personale løser opgaven i dagtimerne. På Skanselyet er der brandvagter døgnet rundt.

"Selvom sagen handler om paragraffer og brandregulativer, er det jo i sidste ende beboernes sikkerhed, der er det vigtigste. Den har vi ikke på noget tidspunkt bragt i fare. Vi har altid overholdt de årlige kontroller af brandsikkerheden på både Skanselyet og Nødeboparken med inspektion og serviceeftersyn af områdernes automatiske brandalarmeringssystemer. Vi håber også, at det kan gavne beboernes nattesøvn, at vi endte på en løsning, hvor huslejepåvirkningerne er væsentligt mindre end i de første udspil, og som stadig lovliggør brandsikkerheden. I Boligkontoret Danmark administrerer vi pleje- og ældreboliger i en lang række kommuner, og netop tilliden og troværdigheden i samarbejdet med både kommuner, ansatte, beboere og pårørende er altafgørende for os. Derfor følger vi nu også arbejderne tæt for at sikre den bedst mulige afslutning på hele forløbet," skriver Michael Demsitz i mailen til Hillerød Posten.

"Vi har faktisk ikke anden mulighed end at godkende, for hvis vi ikke gør det, bliver brandsikkerheden ikke forbedret," konstaterede Kirsten Jensen på byrådsmødet i onsdags.

Og det gjorde politikerne så.

Det kommer til at koste boligselskabet Nordsjælland lidt over fire millioner kroner at udbedre den manglende brandsikkerhed i Nødeboparken, så den lever op til kravene, mens udgifterne på Skanselyet løber op i nærheden af otte millioner kroner.

