Mand og kvinde var uenige om, hvorvidt manden havde slået hende med vilje eller ved at uheld. Arkivfoto Foto: Picasa

Frifundet for slag efter dyneløfteri

Retten fandt det ikke bevist, at 61-årig mand havde slået kvinde, som ville have ham ud af sengen

Hillerød - 13. december 2020 kl. 16:01 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 61-årig mand blev forleden frifundet for at have slået en kvinde i ansigtet en nat i januar i Alsønderup.

Det fremgår af dombogen fra Retten i Hillerød, hvor sagen var for.

Manden, som ikke er tidligere straffet, var tiltalt for at have slået kvinden med flad eller knyttet hånd, men han nægtede sig skyldig.

Ville sove videre Det fremgår ikke af dombogen, hvad relationen mellem de to parter er, men manden forklarede i retten, at han havde ligget i en seng, da kvinden var vred på ham og havde forsøgt at hive dynen af ham for at få ham til at forlade sengen og hendes hus. Manden ville til gengæld gerne sove videre, da han skulle tidligt op næste dag.

Han erkendte, at han havde ramt kvinden med et slag på hendes næse, så hun fik næseblod. Men han sagde, at det var et uheld og skete, da han rakte ud efter dynen, som kvinden stod med i armene.

Usikker forklaring Kvinden havde først forklaret, at hun ikke huskede, hvor eller hvordan hun var blevet slået, men havde derefter forklaret, at det var sket, da manden stod ud af sengen og var ved at tage tøj på. Men den forklaring fandt en enig domsmandsret for usikker.

Retten fandt, at mandens forklaring var sandsynlig, og at det kunne være sket ved et hændeligt uheld, så manden blev altså frikendt.

