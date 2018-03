Send til din ven. X Artiklen: Frifindelser i sag om slikfusk for 22 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frifindelser i sag om slikfusk for 22 millioner

Hillerød - 26. marts 2018 kl. 18:34 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 37-årige David Yüksel fra Hillerød drog et lettelsens suk, da han mandag blev frifundet for at have snydt statskassen for knap 22 millioner kroner i chokoladeafgifter. Siden 2015 har han været tiltalt i en kompleks sag, der efter adskillige udsættelser endelig fik sin afgørelse efter fire retsdage i marts i Retten i Hillerød.

En enig domsmandsret fandt ingen beviser for, at de omtalte chokoladevarer havde krydset grænsen fra Tyskland til Danmark. Og ingen chokolade, ingen afgifter at unddrage.

Sagen handler om at den tiltalte skulle have snydt den danske stat. Men varer som Snickers, Twix og Mars blev i første omgang leveret til lagre i Tyskland og Sverige. Det fik på usædvanlig vis retsformanden til på sidstedagen at spørge anklageren.

- Hvordan kan vi lægge til grund, at varerne er blevet indført i Danmark?

I den afsluttende procedure havde anklageren netop påstået, at de mange firmaer, David Yüksel havde handlet med, var en tom konstruktion for at undgå at betale afgifterne for de mange tons chokoladebarer, der er centrum i sagen. Forsvareren mente omvendt, at David Yüksel blot var mellemmand i handlerne.

At dommeren efterspurgte beviser så sent i sagen var et klart varsel om, hvordan afgørelsen ville falde ud. Så trods over tre års forberedelsestid og fire retsdage, så var det noget helt grundlæggende, der gav anklagemyndigheden et klart nederlag. Nemlig manglende bevisførelse for, at varerne var indført til Danmark.