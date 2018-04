Statsadvokaten anker byrettens frifindelse af David Yüksel, der stod tiltalt for at have svindlet med chokoladeafgifter for 22 millioner kroner. Foto: Hans Jørgen Johansen

Frifindelse af slikhandler ankes

Han stod sammen med en 48-årig tysker tiltalt for at have unddraget statskassen 22 millioner kroner ved ikke at have betalt chokoladeafgifter.

Tonsvis af chokoladebarer blev købt af Mars Danmark og leveret til lagre i Skåne og Nordtyskland, hvorefter de ifølge anklagemyndigheden blev ført ind i Danmark uden afgifterne blev betalt.

Retten i Hillerød savnede dog beviser for, at chokoladebarerne rent faktisk havde krydset grænsen, og sagen faldt derfor til jorden, og begge mænd blev frikendt.