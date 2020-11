Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget med Dan Riise (V) i spidsen vil gøre det nemmere at få lov til at lave søtjvolde i landzone. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fri adgang til flere støjvolde

Hillerød Kommune vil gøre det lettere at få lov til at lave støjvolde i landzoneområder.

Ved Freerslev Hegn i Hillerød er beboerne glade, efter de efter to års kamp nu har fået ja til at lave en støjvold ud mod Hillerødmotorvejens forlængelse. Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget i Hillerød vil samtidig give flere lov til at skærme sig mod trafikstøj. Derfor har udvalget bedt kommunens forvaltning om at kigge nærmere på plangrundlaget, så flere i landzoneområder kan lave støjvolde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her