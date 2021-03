Frederiksborg Slot øger undervisning af elever på nettet

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot giver nu mulighed for at endnu flere skoleklasser kan få glæde af deres virtuelle undervisningsforløb

Mere end 1.000 skoleelever har siden slutningen af januar fået et kulturelt input i fjernundervisningen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Dette er blevet så stor en succes, at tilbuddet nu udvides. Antallet af ledige tider til undervisningsforløb er udvidet, så der efter behov kan tages op til det dobbelte antal bookinger på en uge, fortæller museet.

Museet er nu med succes åbent virtuelt og dermed også tilgængeligt for elever, der bor langt væk, og som ikke ville have mulighed for at lægge vejen forbi på en endagstur, skriver museet i en pressemeddelelse.