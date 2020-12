Dronningen åbnede selv udstillingen 'Dronningens Ansigter i juni med kronprinsparret - nu blive rudstillingen forlænget efter et coronaår med mange lukkedage. Pressefoto

Frederiksborg Slot forlænger populære udstillinger

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot forlænger særudstillinger og byder digitalt indenfor i Gensyn med DR's Julekalendere

Museet på Frederiksborg Slot har været lukket ned en stor del af året på grund af corona. Men nu giver museet publikum en ekstra mulighed for at se flere af udstillingerne, som også lige nu er 'coronalukkede' for publikum.

Det gælder blandt andet udstillingen 'Dronningens Ansigter', som dronningen og kronprinsparret selv åbnede i juni.

Flere muligheder Udstillingerne skulle have haft sidste åbningsdag den 3. januar, men med forlængelserne gør museet det muligt for flere gæster at opleve udstillingerne:

"2020 er et år, mange ønsker at lægge bag sig, men ikke desto mindre markerede året store begivenheder, som vi stadig kan glædes over langt ind i 2021. Den store fejring af 100-året for Genforeningen er udskudt til sommeren 2021, og med forlængelsen af 'Dronningens Ansigter', der er skabt i anledning af majestætens 80-års fødselsdag, kan besøgende fejre deres dronning gennem hele det runde fødselsdagsår og den efterfølgende sommer, hvilket giver endnu flere mulighed for at opleve udstillingen," udtaler museumsdirektør Mette Skougaard i en pressemeddelelse.

Corona-fotos forlænget Også udstillingen 'Corona Lukker Danmark' med fotograf Mads Nissens fotoserie af Statsministeriet indefra under coronanedlukningen i foråret forlænges:

"Udstillingen er desværre ikke mindre aktuel, end da vi åbnede den i oktober. Tværtimod er vi fortsat i gang med den historieskrivning, som udstillingen fortæller om. Lad os håbe, at vi, når udstillingen lukker, har skrevet kapitlet om corona i Danmark færdigt," siger Mette Skougaard.

Juleudstilling online Museet åbner også fredag den 18. december årets juleudstilling 'Gensyn med DR's Julekalendere' digitalt. Dermed kan udstillingen opleves over hele landet, mens museet holder lukket resten af året.

Forlængede udstillinger 'Dronningens Ansigter', H.M. Dronning Margrethe II 1940-2020, forlænges til 1. august 2021

'Dronningens Ansigter', fotografiske portrætter, forlænges til 11. april 2021

'Gensyn med DR's Julekalendere' forlænges til 21. februar 2021 (til og med vinterferien)

'Corona lukker Danmark' forlænges til 24. maj 2021

'Genforeningen 1920' er forlænget til 8. august 2021 Nedlukningen af museet satte ind, netop som dukkerne, kostumerne og de 60 års kalenderlåger havde indtaget museet.

Den digitale juleudstilling bliver en del af museets virtuelle museumsbesøg, der også omfatter tidligere særudstillinger og den permanente samling af mere end 500 års danmarkshistorie.

Under nedlukningen i foråret besøgte tusindvis af danskere museet digitalt, og det virtuelle museumsbesøg kan ifølge Mette Skougaard give en kulturel oplevelse, der dog ikke kan erstatte det fysiske museumsbesøg:

"I en tid, som den vi er i nu, søger vi i højere grad mod de ting, der forener os som folk, og som giver os fællesskab, selv når vi ikke er sammen. Vores digitaliserede kulturarv kan dog kun for en tid gøre det ud for det fysiske møde med historien," udtaler hun.

