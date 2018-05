Fredede frøer presser milliardprojekt

Den spidssnudet frø er beskyttet, og skal flyttes, før byggeriet af Favrholm City kan begynde. Foto: Limno Consult Foto: Limno Consult

Hillerød - 15. maj 2018 kl. 10:09 Af Janne Mulvad

I næste uge skal Økonomiudvalget tage stilling til startredegørelsen for Favrholm City, og hvis alt går vel, fører det til, at der kan ligge en lokalplan for Favrholm Stationsområde klar i begyndelsen af 2019. Her forventer bygherren, Byudviklingsselskabet Favrholm, at investere 3-4 milliarder kroner i løbet af de kommende år.

Men stod det til byudviklingsselskabet burde det gå langt hurtigere med at få lavet lokalplanen.

Det fremgår af en aktindsigt Frederiksborg Amts Avis har fået. I et notat til Hillerød Kommune, forfattet af bygherrens advokatselskab Lundgrens i marts 2018, kan man læse at investoren mener, at Hillerød Kommune ikke har gjort nok for at fremme lokalplanprocessen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Byudviklingsselskabet Favrholm og Hillerød Kommune har siden 2009 været i dialog om lokalplanen for den nye bydel. Ifølge notatet fra Lundgrens anmodede byudviklingsselskabet 15. september 2016 formelt kommunen om at udarbejde en lokalplan, og fik en standardskrivelse retur, hvor der blev oplyst, at en planproces varer 15 måneder. Altså ville lokalplanen ligger klar i december 2017, konkluderer advokaten.

Siden har bygherre forsøgt at fastholde den dato, og er af den opfattelse, at kommunen ad flere omgange har udskudt processen. Men i oktober 2017 lovede kommunen at en lokalplan kunne vedtages i juni 2018.

I 2018 optrappedes mødeaktiviteten og også diskussionen om tidsplanen, fremgår det af notatet. 1. februar fik bygherren besked om, at der skulle laves en startredegørelse, som skal behandles inden lokalplanprocessen kan begynde - en konsekvens af det politiske ønske om mere borgerindragelse i Hillerød Kommune.

Forventningen var, at startredegørelsen kunne behandles politisk i april, lød det.

Men startredegørelsen blev først klar til maj - altså netop i disse dage, hvor startredegørelsen er på vej til behandling i økonomiudvalget, som skal se på den ved sit møde på onsdag den 23. maj.

Forventningen er nu, at lokalplanen kan være endelig vedtaget i foråret 2019.

At det blev maj og ikke april gav anledning til stor frustration hos byudviklingsselskabet, skriver advokaten i notatet.

En måneds forsinkelse kan nemlig rykke projektet et helt år. Inden gravemaskinerne kan komme i jorden skal der gennemføres såkaldte afværgeforanstaltninger til beskyttelse af dyrelivet i Favrholm. Her findes blandt andet de beskyttede arter stor vandsalamander og spidssnudet frø, som lever i vandhuller på området.

Ifølge formand for Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, Dan Riise (V), skal padderne beskyttes ved, at man flytter dem til et andet vandhul. For at indfange padderne opstiller man et paddehegn, der leder dyrene hen i nogle spande eller fælder, hvorfra man kan flytte dem til et andet vandhul.

- Om vinteren går padderne væk fra vandhullet og graver sig ned. Sidst på vinteren graver de sig op, og går hen mod deres vandhul igen. Hvis vandhullet er væk, fordi der er bygget, så ved de ikke, hvor de skal gå hen. Men hvis der er opsat et paddehegn, så følger de hegnet, og falder ned i de fælder eller spande, der er sat op, fortæller han.

Paddehegnet skal sættes op på det helt rigtige tidspunkt på året, nemlig februar, og stå der i to måneder, så alle frøerne er indfanget.

Det bliver derfor svært for bygherren at nå at komme i gang før 2020, hvis lokalplanen først er klar i begyndelsen af 2019.

Bygherren forsøgte derfor at få kommunen til at speede processen op med at begynde på lokalplanen, inden startredegørelsen er behandlet færdig, og derudover udelade ekstraordinær inddragelse af offentligheden, fremgår det af notatet fra advokaterne Lundgrens.

Kommunen har ellers besluttet, at der ikke skal ske yderligere før startredegørelsen har været fremlagt i byrådet.

Bygherren mente, at offentligheden har været rigeligt inddraget, også mere end hvad lovgivningen kræver, blandt andet fordi der har været offentlig høring med borgermøder af både helhedsplanen for Favrholm og klima- natur og landskabsplanen for Favrholm, samt kommuneplanen. Borgerne har haft lejlighed til at komme med indsigelser og kommentarer, skriver advokaten.

Hillerød Kommune har en helt anden opfattelse af forløbet. I et svar på notatet skriver Lars Mørk, direktør for økonomi og teknik, at kommunen ikke mener, at der er sket forsinkelser, og at han kan ikke genkende tidsplanen.

Heller ikke Dan Riise (V) mener, at kommunen har forhalet processen - men det har politikerne, siger han.

- Det er ikke forvaltningens skyld, at vi ikke har kunnet gøre det så hurtigt, som han gerne ville have. Det er os politikere. Vi vil ikke være med til at starte en byplanlægning op uden en forhøring, siger Dan Riise, som henviser til, at Hillerød Kommune tidligere har lovet, at lokalplanen skulle ligge klar i 2021-22.

- Så selv om det tager lidt tid det her, kan han komme i gang et år eller to før han er blevet lovet det, siger han.

Hans Tjellesen, projektdirektør i Byudviklingsselskabet Favrholm siger til Frederiksborg Amts Avis, at selskabet er indstillet på, at projektet ikke kan komme i gang før 2020, hvor paddehegnet kan sættes op i februar, hvis lokalplanen vedtaget.

- Vi må vente det ekstra år. Sådan er vilkårene, og det er vi indstillet på, siger direktøren, som nu erkender, at den store offentlighed i projektet er på sin plads.

- Det gode ved den ekstra høring er, at få borgerne indraget i projektet på et meget tidligt tidspunkt. Det kan måske bibringe nogle idéer, og gøre opmærksom på nogle ting. Det kan være en udmærket måde at gøre det på, siger Hans Tjellesen, som ser frem til at komme videre med arbejdet.

- Nu er vi der, hvor vi har indleveret en startredegørelse, og det fører forhåbentligt frem til, at vi kan igangsætte et egentligt samarbejde om at få en lokalplan, siger han.