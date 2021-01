Frække chicks og friske fyre: Hillerød kan få sit eget Rabalderstræde

Det er den lille sidevej ved det nye lyskryds på Carlsbergvej, hvor man blandt andet kan køre ind til Lidls parkeringsplads, der skal have et navn.

Hillerød Kommune har bedt samarbejdspartnerne Balder Danmark A/S, Danica Pension, JN Group A/S og Lejerbo, der på den ene eller anden måde har noget med området at gøre, om deres forslag til et nyt vejnavn. Gruppen er vendt tilbage med følgende fem forslag til vejnavne: Carlsstrædet, Banestrædet, Skolestrædet, Bundesens Allé og altså Rabalderstrædet.