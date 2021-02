Fra luksushotel i Islamabad til Nordisk Lejrskole i den frie, nordsjællandske natur

Roy Alberto Kappenberger overtog direktørposten på Nordisk Lejr Skole ved årsskiftet. Det er første gang, at han skal drive et hostel, men langt fra første gang, at han står i spisen i branchen. Foto: Martin Warming

"Man kan da ikke andet end at elske det her sted," siger Roy Alberto Kappenberger, som kommer fra Hotel Marriott i Pakistan til Nordisk Lejrskole som ny direktør

Spørger man den nye direktør af Nordisk Lejrskole, Roy Alberto Kappenberger, så er der noget helt fantastisk ved stedet. De smukke, grønne omgivelser, den friske luft og de hyggelige værelser.

Læs også: Karin siger farvel til vandrehjemmet efter 20 år

Der er en ro og renhed, der på mange måder står i kontrast til de pakistanske gader i storbyerne Islamabad og Alhore, hvor hans seneste arbejdspladser har hjemme. Her drøner bilerne rundt uden filtre til at opfange de værste partikler fra udstødningen, og motorlarmen er tæt på umulig at kvæle.

"Man kan da ikke andet end at elske det her sted. Midt i skoven. Her er smukt og roligt," siger han.

Ledede store hoteller Det er første gang, at Roy Alberto Kappenberger skal lede et hostel, men det til trods, så er hans CV slet ikke til at tage fejl af. Han har tidligere ledet store hoteller for hotelgruppen Rezidor i Dresden og Düsseldorf og været ansat hos gruppens berømte hoteller Royal og Scandinavia i København, hvor han var direktør indtil 2016. Seneste har han arbejdet for Hotel Marriott i Pakistan, og nu har han altså overtaget direktørposten for Nordisk Lejrskole i Hillerød, efter Karin Aunstrupforleden stoppede efter tyve år.

"Jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet betroet det her job. Selvom jeg aldrig har arbejdet på et hostel før, så ligner opgaverne meget dem, jeg kender. Nu glæder jeg mig til at komme rigtig i gang," fortæller han.

En ny vej Nogen vil måske undre sig over, hvorfor Kappenberger drejede af ved Hillerød på den ellers så hurtige karrierevej, der nok let kunne have ført ham mod endnu et stort luksushotel i en millionby ude i verden. Svaret er enkelt. Verden er i krise, og den krise sendte direktøren på et fly til Danmark. Noget han egentlig er blevet rigtig glad for.

"Da coronaen ramte verden, ramte den hotelbranchen rigtig hårdt, og derfor er det jo ikke så mærkeligt, at nogle af os ret dyre ansatte på hotellerne i Pakistan blev sendt hjem," fortæller han og fortsætter:

"Og så er Pakistan måske heller ikke lige det mest rene land og derfor ikke rigtig et sted, man lige har lyst til at tage tilbage til i sådan en tid".

Da han kom til Danmark, kørte han sammen med sin kæreste en tur op i sommerhuset i Asserbo, og som altid gik vejen igennem Hillerød. Efter en tid i de rolige omgivelser uden det store at tage sig til, måtte der snart ske noget. Roy Alberto Kappenberger faldt over jobopslaget på Nordisk Lejrskole, og straks slog han til.

"Det lød jo rigtig godt, og som noget jeg kunne finde ud af - og så er Hillerød jo bare en fantastisk by, som jeg gerne ville til," fortæller han.

I fars fodspor Interessen for hotel- og restaurationsbranchen kommer næppe fra fremmede. Kappenbergers far, Alberto Kappenberger, var selv direktør for Hotel Royal, og den tidligere kendte restaurant på hotellets 20. etage, Alberto K, var netop opkaldt efter ham.

Det var derfor ikke til diskussion, hvilken vej Roy Alberto Kappenberger ville gå. Sideløbende med sin skolegang hjalp han til på hotellet med at fylde op i minibarerne og ikke mindst bære gæsternes bagage til værelserne.

Der var noget fantastisk ved hotellet - opgaverne var alsidige, og der var altid noget at lave. Derfor gik turen også til Schweiz, da Roy Alberto Kappenberger var færdig med skolen. Her blev han uddannet i hotelbranchens mange facetter, og snart tog karrieren fart.

Altid noget at lave I januar 2021 flyttede han sammen med sin kæreste og kat ind på lejrskolen - i det dejlige hjem, som længe havde huset den afgående direktør Karin Aunstrup. Hun satte ham ind i tingene, og da kalenderen viste februar, overtog han alle opgaverne.

"Der er altid meget, man lige skal sætte sig ind i. Det kan man sige, at coronaen giver mig tid til," siger han med en henvisning til, at travlheden ikke rigtig har sat ind.

"Vi har et par enkelte gæster, men ikke i den grad man kunne drømme om".

I stedet får han nu tiden til at gå med at gøre klar til, at det hele forhåbentligt åbner op igen om ikke alt for længe. Der skal både holdes rent og ordentligt - et par udbedringer skal fikses, og da alle hans medarbejdere er hjemsendt på grund af pandemien, så står han også for at tage sig af de gæster, der nu engang er.

"Jeg keder mig da ikke. Der er altid noget at tage sig til," siger han og griner.

Et veldrevet hostel Hvordan han vil sætte sit præg på stedet, har han ikke besluttet sig for endnu, men han er sikker på, at han kan trække på sine erfaringer fra sine tidligere direktørposter.

"Det er jo meget det, jeg er vant til, som jeg også skal lave her. Forskellen er bare, at jeg ikke lige kan skrive en mail til en kollega for at få ham til at kigge på et eller andet, for den mail ender i min egen inbox, og det er nok sundt. Er der noget, der ikke fungerer, så er der kun én at give skylden," siger han.

Ser tiden an Egentlig er lejrskolen et rigtig fornuftigt drevet hostel, mener han, og derfor er der ingen grund til at fare ud og lave en helt masse om lige nu.

"Jeg ser lige tiden an. Det er lidt ligesom, når man køber en grund. Så er der nogen, der skynder sig ud og fælder en helt masse træer, men så fortryder de det pludseligt, og så er det jo lidt svært at lave det om," fortæller han.

I stedet vil han i den kommende tid fokusere på at komme ordentligt igennem coronakrisen og være klar, så snart situationen vender, og bookingerne igen begynder at rulle ind. Som under Karin Aunstrup vil lejrskolen nemlig fortsat fungere som konferencecenter, danne ramme om konfirmationer, bryllupper og andre festligheder, og så selvfølgelig tage imod feriegæster og skoleklasser.

"Det bliver præcis som hidtil, for det er der ingen grund til at lave om på".

Nordisk Lejrskole tog imod sine første gæster i 1948. I dag er lejrskolen en del af brancheorganisationen Danhostel.

