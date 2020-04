Mathilde Louisa Svensson Hansen, der er kommunikationskonsulent i Hillerød Kommune, er en af de 112 kommunalt ansatte, der frivilligt har meldt sig til at give en hånd med i daginstitutionerne i den kommende tid. Privatfoto

Fra kontor til børnehus: Mathilde har meldt sig til at passe børn

Hillerød - 18. april 2020 kl. 09:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste 10 år er 40-årige Mathilde Louisa Svensson Hansen taget på arbejde på Hillerød Rådhus, hvor hun som kommunikationskonsulent holder styr på kommunens hjemmeside og opdaterer de sociale medier.

På mandag får hun en ny arbejdsplads; børnehuset Labyrinten i Ullerødbyen.

Hun er en af de 112 ansatte i Hillerød Kommune, der har meldt sig til at varetage nogle fundamentalt anderledes arbejdsopgaver i den kommende tid.

- Vi fik at vide i slutningen af påskeferien, at de havde brug for en hel masse hænder i daginstitutioner og skoler. Jeg meldte mig sådan set med det samme, for jeg havde tænkt over, at hvis det blev aktuelt, så måtte det være sådan, forklarer Mathilde Louisa Svensson Hansen.

En anderledes udfordring Den midlertidigt forhenværende kommunikationskonsulent skal bistå personalet i Labyrinten i fire timer hver dag fra på mandag.

Hun har selv to børn på 7 og 12 år og har en lille smule erfaring som pædagogmedhjælpervikar, da hun var studerende. Men derudover er det en helt ny rolle.

- Det bliver da spændende, men jeg tænker, det kommer til at gå godt. Vi har ikke fået så meget at vide endnu, men vi har set nogle instruktionsvideoer, og jeg har fået at vide, at vi skal være udenfor hele tiden, siger hun.

Hun er ikke bekymret for hverken smitterisiko eller uvante arbejdsopgaver med fremmede børn, tværtimod tror hun, det bliver sjovt at prøve noget helt andet.

- Det skal nok gå. Det eneste, jeg tænker over, er, at det kunne være rigtig rart at vide, hvor længe det kommer til at vare. Men der er vi jo i samme båd i hele samfundet, siger hun.

Foreløbigt skal hun være i Labyrinten dagligt indtil, hun får en ny besked.

