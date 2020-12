Fra i morgen kan du blive corona-testet på rådhuset

I morgen lørdag den 19. december bliver dørene åbnet til et nyt testcenter på Hillerød Rådhus.

Lørdag, søndag og mandag kan du således møde op uden tidsbestilling, men med dit sygesikringskort, og få taget en corona-test på rådhuset.

Testen er en podning i halsen, som er den sikreste testmetode, og altså ikke en kviktest. Men svaret på testen vil stadig være klar inden juleaften.

”Der er hårdt pres på alle testcentre, og det er svært at få en tid. Derfor åbner vi nu for denne mulighed på rådhuset, hvor vi vil kunne teste omkring 700 om dagen. Vi vil gerne have at så mange som muligt får mulighed for at blive testet, så vi alle sammen kan få en god jul, og vores medarbejdere har arbejdet det seneste døgn for at få det her op at stå, ” siger borgmester Kirsten Jensen (S) i en pressemeddelelse.