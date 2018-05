Se billedserie Stand up med Thomas Hartmann er på De Røde Vestes efterårsprogram.

Send til din ven. X Artiklen: Fra Krebs til stand up hos De Røde Veste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Krebs til stand up hos De Røde Veste

Hillerød - 07. maj 2018 kl. 05:47 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul Krebs og Thomas Hartmann i Støberihallen - og Søren Huss i kirken. Der er stærke navne på plakaten for den kommende efterårssæson i Musikforeningen De Røde Veste, som også for første gang er med i Hillerød Musik og Teaterfestival.

- Det kan man nærmest læse ud af programmet. Poul Krebs er 7. november, Thomas Hartmanns stand up show to dage senere og så Sko/Torp 17. november. Det var på tide, at vi kom med der, fortæller Ole Christiansen, der er formand De Røde Veste siden starten i 2011 og i øvrigt tilbage i 1990erne byrådsmedlem for De Radikale. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er en lille forening, der arrangerer koncerter i Støberihallen med plads til maksimalt 300 tilhørere. Det vil sige, at vi ikke skal gå efter de helt store navne, som sprænger rammerne. Omvendt skal vi have pengene hjem igen. Vi har 25 medlemmer i De Røde Veste, og der skal jo også arbejdskraft til hver gang, men det lykkes jo altid, forklarer formanden.

Et eksempel: Til koncerten med Allan Olsen for et par år siden blev der solgt 250 billetter. Altså var der ledige sæder, da der er plads til 300 i Støberihallen. Men koncerten gav alligevel et pænt overskud.

- Det afhænger jo også af, hvor meget kunstneren skal have, og vi går ikke over de 50.000 kr., fortæller Ole Christiansen.

De Røde Veste, som i dag faktisk stiller op i sorte veste, startede i halvfemserne som en gruppe frivillige hjælpere i Støberihallen, som indtil 2011 var en selvejende institution. Da det stoppede, havde De Røde Veste besluttet at fortsætte alene, og Ole Christiansen og Co. fik startet op med en økonomisk gunstig julekoncert med Die Herren.

Det gav den pengeløse forening det første gode skub fremad, og hver år til jul siden da har Die Herren været et fast bekendtskab i Støberihallen 28. december. I år bliver det for ottende gang i træk.

Siden har De Røde Veste, som publikumsmæssigt sigter i retning af de 40-70-årige, årligt budt på fem-otte koncerter - fra Simon Kvamm til Allan Olsen og Niels Skousen - herimellem dog også stand up.

- Der rammer vi nok en lidt yngre målgruppe, men folk i Hillerød og omegn er ret glade for stand up, og i det nye program har vi både Thomas Hartmann og Mark le Févre, fortæller Ole Christiansen, som sine 69 år til trods er en stor fan af stand up.

- Det gælder om at være ude i god tid, hvis man har særlige ønsker til kunstnere, der skal komme til Hillerød, og mange gange må vi bare afvente og se, hvad de enkelte har af planer. F. eks. ville vi gerne have Søren Huss, der aktuelt er et varmt navn, til Støberihallen, men i efteråret handler hans turné om akustiske koncerter i kirker. Den løsning vi så har fundet frem til hedder 29. november i Engholmkirken i Allerød. Koncerten var udsolgt på 14 dage, fortæller en tilfreds Ole Christiansen.