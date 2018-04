Se billedserie Kim Bang og en kunde tjekker resultatet efter en testtur med det automatiske bremsesystem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fra 50 til 0 kilometer i timen uden at træde på bremsen

Hillerød - 21. april 2018 kl. 17:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Subaru i Hillerød tilbyder interesserede købere at teste bilernes automatiske nødbremsesystem på en testbane. Den består af en bane markeret med kegler, en enkelt kegle på den anden side af banen samt en skumgummivæg for enden af banen.

Banen er konstrueret for at interesserede købere på egen krop kan afprøve det nødbremsesystem, som er standardudstyr i Subarus nyeste modeller. Det vil sige, at hvis føreren af en eller anden grund selv er uopmærksom og ikke ser en forhindring, der dukker op på vejen foran bilen, så bremser bilen selv ned.

- Vi er de eneste, der udbyder, at man kan komme og teste det. Den oplevelse får du ikke andre steder. Det er det unikke. Vi tør at give kunderne denne her oplevelse uden at skulle samle væggen op hver anden gang. Det er en rar fornemmelse, siger Kim Bang, der er en af 13 Subaru-forhandlere i Danmark.

Eyesight-assistantsystemet, som det hedder, fungerer på den måde, at der sidder to farvekameraer oppe på hver sin side af bakspejlet i forruden. Kameraerne registrerer alt, hvad der løber ud foran bilen, og som er over 90 centimeter højt.

Systemet er hele tiden slået til, så dukker der noget op foran bilen, samtidig med at føreren er uopmærksom, så bremser bilen ned af sig selv. Den kan bremse fra 50 kilometer i timen ned til 0. Det vil sige, at kører man med 100 kilometer i timen, kan den bremse ned til 50 og dermed gøre en eventuel kollision mindre kraftig. Kører den 50 i timen, kan den nå at bremse helt.

- Det er lidt grænseoverskridende for nogle mennesker, at man ikke skal reagere, men at man bare skal lade systemet tage over, siger Kim Bang til Frederiksborg Amts Avis.

Det mærker jeg lidt efter på egen krop, da jeg bliver tilbudt at prøve testbanen og bilens automatiske bremsesystem. Og jeg skal lige tænkte lidt over det, inden jeg tager imod tilbuddet. For bare tanken er faktisk grænseoverskridende.

For interesserede er banen sat op igen søndag den 22. april, hvor der er åbent hus fra 11 til 15.