Fotograf udstiller på Frederiksborg Slot

Lars Schwander er af den overbevisning, at der går en lige linje fra de tidligste til de seneste portrætter. Alle fotograferet nøgternt og uden forstillelser. Uden så megen iscenesættelse, men ofte med et skær af drømme og romantiske blikke. Han har en særlig evne til at indfange denne særlige længselsfulde verden. For i hans optik er et billede ikke bare et billede, et portræt ikke bare et portræt, men en projicering af fotografens egen forestillinger om livet og skønheden. Det er således en meget intim verden der åbner sig i Lars Schwanders værk. Schwander har sjældent taget billeder på bestilling. Alle portrætter er taget fordi han har sympati for sine "modeller", fordi han kan lide dem og fordi han er nysgerrig efter at afsøge hver enkelt personlighed.