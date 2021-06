Foss er blandt de virksomheder i Hillerød, der har arbejdet for at få motorvejen helt til Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Fossdirektør: De gode argumenter vandt

Årevis med intenst lobbyarbejde bærer nu frugt for Foss og flere andre store Hillerødarbejdspladser.

Hillerød - 28. juni 2021 kl. 19:14 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

De har knoklet for det hos Foss, Novo Nordisk, Fujifilm og også ledelsen på Nyt Nordisk Hospital har været i gang med det lobbyarbejde, der skal til, når et lokalområde skal have fingrene i infrastrukturmilliarder.

Hos Foss var der mandag derfor begejstring hos personalechef Michael Almer over, at der nu er 880 millioner kroner på vej til motorvejen til Hillerød.

Han og flere andre fra Foss har i årevis været engageret i det store arbejde om at overbevise politikerne i Folketinget om, at projektet skal finansieres og gennemføres.

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med de andre virksomheder i Hillerød, og med kommunen, hvor vi har gjort en række forskellige ting. Vi har haft besøg af politikere, været på besøg på Christiansborg, og vi har skrevet læserbreve over de seneste år, siger Michael Almer.

- Vi har aldrig været i tvivl om, at Hillerødmotorvejens forlængelse er en rigtig god investering. Så vi har ikke været i tvivl om, at det var en god sag, og at argumenterne var gode. Derfor har vi hele tiden haft en tiltro til, at de gode argumenter ville vinde til sidst. Det er den følelse, vi sidder med i dag - at de gode argumenter vandt, at Hillerødmotorvejen er med i det forlig, der er fremlagt i dag, og at det er et af de første projekter, der skal effektureres, siger han.

Når anlægsperioden er slut, vil det kunne mærkes inde på Foss, der i dag beskæftiger 600 medarbejdere på virksomheden på Foss Allé, få hundrede meter fra motorvejsafkørslen.

- Først og fremmest bliver det nemmere for os at tiltrække og fastholde arbejdskraften. Hillerødmotorvejen er et tilbagevendende tema over frokostbordet hos os, og det har det været de sidste mange år. Det betyder noget, hvor lang tid, det tager at komme på arbejde, siger Michael Almer.

Og det er ikke kun ved frokostbordet, at køerne på motorvejen diskuteres. Også til jobsamtalerne er det et emne.

- Når vi har folk til samtale betyder det noget, hvor lang tid, det tager at køre til Hillerød. Det er en faktor, når folk beslutter, om de vil tage et job hos Foss. Det er heldigvis ikke en barriere, for vi kan stadig tiltrække og fastholde medarbejdere. Men det spiller ind, siger Michael Almer, som forventer, at skulle ansætte massevis af ingeniører, forskere og produktionsmedarbejdere de kommende år.

- Vi har en ambition om, at vokse hvert år, og dermed skal vi også ansætte flere medarbejdere hver eneste år fremad. Så vi er glade for den beslutning, der er truffet i dag, siger han.

Mest af alt glæder han sig over, at medarbejdernes transport til og fra arbejde bliver mere sikker.

- Når motorvejen bygges færdig bliver det langt mere sikkert for vores medarbejdere at transportere sig til arbejde. Det er vi rigtig glade for, siger han.

