Nils Foss Excellencepriserne, der er uddelt for anden gang, tilfaldt Frank Møller Aarestrup, til venstre, og Kristian Holst Laursen. Foto: Allan Nørregaard.

Foss gav penge til videnskaben

Hillerød - 20. november 2017 kl. 16:12 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To forskere fik mandag et mærkbart bidrag til det videre arbejde fra Foss, som for andet år i træk uddelte Nils Foss Excellence priserne, som gives til forskere, der gør en forskel for fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet.

Den største pris, Nils Foss Excellence Prisen 2017 på 100.000 euro gik til Professor Frank Møller Aarestrup som siden 1995 har ledet antibiotikaresistensgruppen i DTU Fødevareinstituttet, og fik prisen for sin banebrydende forskning inden for antibiotikaresistens, forskning, der har en direkte indvirkning på den globale fødevaresikkerhed og sundhed. Mindst 75 procent af prisen skal bruges til yderligere forskning.

Adjunkt Kristian Holst Laursen modtog Nils Foss Talent Prisen 2017. Den fik han for sit arbejde med at skabe helt nye metoder til at sikre optimal næring til planter, sådan at vi får sundere planter og en mere bæredygtig planteproduktion. Kristian Holst Laursen er adjunkt ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, ph.d. i planteernæring og analytisk kemi og har en baggrund som agronom. Nils Foss Talent Prisen er på 15.000 euro og har ingen begrænsninger.

Peter Foss, søn af stifteren Nils Foss, og bestyrelsesformand for Foss, siger i en pressemeddelelse fra Foss:

- Jeg er stolt af, at vi kan uddele Nils Foss Excellence Priserne nu for andet år i træk og dermed anerkende forskning inden for dette vigtige område. Det er nogle særdeles anerkendte forskere, der har fået priserne. Begge har bidraget markant med løsninger til de store, internationale udfordringer vi har med at sikre en voksende befolkning og at skabe gode og sikre fødevarer på en bæredygtig måde, siger han.