Forvaltning foreslår parkering på campingplads

Hillerød - 16. marts 2018 kl. 07:32 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød: Mens Hillerød Byforum gumler videre på spørgsmålet om, hvordan Hillerød Kommune i 2018 skal bruge 2,6 millioner kroner på at gøre Hillerød til en bedre parkeringsby, har forvaltningen i Hillerød Kommune kulegravet byen for bud på, hvor man kan etablere nye p-pladser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og der er tænkt kreativt i jagten på parkeringspladser. For eksempel bliver det foreslået at opsige forpagtningsaftalen med Hillerød Camping og etablere p-pladser i græsarmering på 4500 kvadratmeter på grunden. Forvaltningen foreslår, at campingpladsen i stedet flyttes til Peder Oxes Allé.

Også Dyrskuepladsen sætter forvaltningen i spil for at få plads til bilerne. Her vil man kunne lave en p-plads på 5000 kvadratmeter.

En mulighed er også at inddrage p-pladser til ansatte på kommunale institutioner. Der nævnes Annaborgs P-plads, p-pladsen ved Museum Nordsjællands nye hovedkvarter på Frederiksgade 9-11 og p-pladsen bag Hillerød Bibliotek.

Et forslag lyder på at lave en stor p-plads på 21.000 kvadratmeter på det grønne område lige nord for Herredsvejen, bag bebyggelserne på Klostervej. Det er et vådt engområde, og det vil gøre det vanskeligt at etablere en p-plads på området, fremgår det af dokumentet. Også Bøllemosen, syd for Møllebrogrunden, overvejes. Her vil man kunne lave en endnu større parkeringsplads på hele 61.000 kvadratmeter - området er dog beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, og det betyder, at hvis man laver det til en p-plads, skal man udvælge noget erstatningsnatur.

Planen var, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skulle udvælge de områder, der skal arbejdes videre med. Det er udskudt indtil videre, oplyser formand Dan Riise (V).

- Forvaltningen har set rundt, hvor kan det lade sig gøre at etablere parkering, uden at tage stilling til, hvor det vil give problemer. Og man kan godt konkludere, at der ikke er nogle oplagte områder, siger han og fortsætter:

- Vi er enige i udvalget om, at vi venter til Byforum kommer med deres indstilling om parkering. Der er ingen grund til, at vi overlapper hinanden, siger han til Frederiksborg Amts Avis.