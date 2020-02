Forureningshunden Louie hjælper til med Region Hovedstadens arbejde i den vestlige del af byen, hvor der er en formodet jordforurening. Foto: Allan Nørregaard

Forureningshund hjælper til: Undersøgelser skal forhindre forurening af drikkevand

Nu starter Region Hovedstaden en undersøgelse af en mulig jordforurening i den vestlige del af byen, hvor Nyhuse Vandværk henter sit drikkevand.

Både træernes sugeevne og en labradors særlige næse for forurening bliver i øjeblikket taget i brug ved en undersøgelse af jorden i det område, hvor Nyhuse Vandværk henter deres drikkevand.

Her har Region Hovedstaden formodninger om, at jorden gemmer på såkaldte klorerede opløsningsmidler, der er kemikalier, som blandt andet kan stamme fra affedtning i metalindustrien eller tøjrensning. Nogle steder er kemikalierne blevet spildt, mens de andre de steder er blevet hældt ud eller gravet ned.

- Det er en meget almindelig forureningsform, og vi har mange eksempler på, at de klorerede opløsningsmidler har forårsaget forurening. Og det er altså også det, vi undersøger for i området ved Nyhuse Vandværk, siger Titus Carlsson, der er projektleder i Region Hovedstaden, og fortsætter:

- Vi har tidligere lavet små undersøgelser, hvor vi har fundet små mængder forurening, som nu har ledt til, at vi foretager en større undersøgelse. Vi ved, at der tidligere har været aktiviteter på de ti lokaliteter, vi undersøger, hvor der formentlig er blevet brugt kloreret opløsningsmiddel. Der har blandt andet været en maskinfabrik og en antennefabrik igennem tiden, men det er altså ikke aktiviteter, der stadig finder sted, siger han.

Ingen grund til bekymring Projektlederen understreger dog, at der ikke er fare for, at forureningen har skadet drikkevandet.

- Det er vigtigt at sige, at der ikke er en risiko nu. Tallene er helt, som de skal være. Vi kigger på det, fordi vi vil sikre fremtidens drikkevand. Man kan sagtens drikke vandet i Hillerød, siger han.

Men det gør ikke undersøgelserne mindre vigtige, forklarer Titus Carlsson.

- Fordi de her forureninger findes i det område, hvor Nyhuse Vandværk henter sit drikkevand, prioriterer vi højt at stoppe forureningen, før den når at sprede sig til grundvandet og ødelægge drikkevandet, siger Titus Carlsson.

Hund og træprøver Der bliver benyttet flere metoder for at opstøve forureningerne. I efteråret var forureningshunden Louie med til at finde forurening på Nordre Jernbanevej, og nu får Region Hovedstaden igen hjælp af labradoren, der som den eneste af sin slags er trænet til at opsnuse klorerede opløsningsmidler, og kan finde selv helt små mængder i jorden. Det sparer Region Hovedstaden for meget arbejde, forklarer Titus Carlsson.

- Louie kan lugte sig til opløsningsmidlet, så det er en nem måde for os at finde forureningen på. I stedet for at vi foretager en masse boringer i jorden, for at finde den kilde, som forureningen stammer fra, kan han simpelthen markere, når han lugter forurening, og så kan vi bore og udtage prøver lige der, hvor der er forurenet, siger han.

En anden metode, der benyttes, er den såkaldte fytoscreening metode, hvor regionen udtager små prøver fra træer i området. Træerne fungerer som en form for pumpe, der suger vand og den eventuelle forurening op ad jorden, som ophobes i træet. Analyser af prøver fra træerne kan derfor vise, om jorden er forurenet.

Skulle der vise sig at være større mængder forurening i jorden, er der også flere metoder til at fjerne det, forklarer Titus Carlsson.

- Hvis vi finder forurening, der kan have en risiko for grundvand og drikkevand, så har vi flere metoder til at bremse det. Vi kan blandt andet grave det væk, men vi kan også foretage kemiske eller termiske oprensninger, siger han.

Ved termiske oprensninger varmes jorden op, så forureningen overgår til luftform, mens der ved kemiske oprensninger tilsættes et kemisk stof, der omsætter forureningen til stoffer, der naturligt findes i jord og grundvand.

Undersøgelserne finder sted ved en række ejendomme på Frederiksværksgade, Frejasvej, Rønnevangsalle og Krakasvej. Arbejdet er netop begyndt i denne måned og forventes færdigt i løbet af sommeren.