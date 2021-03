Rundkørslen på Herredsvejen bliver dyrere end forventet at bygge om. Foto: Mdt

Forurenet jord og beton: Rundkørsel bliver væsentligt dyrere at forbedre

Det bliver over en million kroner dyrere end forventet at færdiggøre ombygning af rundkørsel på Herredsvejen

Hillerød - 21. marts 2021 kl. 06:14 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Fremover skal trafikken glide nemmere gennem rundkørslen ved McDonalds på Herredsvejen, hvor der i øjeblikket er et stort vejarbejde i gang, så der kommer to spor både ind i og ud af rundkørslen.

Nu har det vist sig, at projektet bliver væsentligt dyrere end forventet at gøre færdigt.

Forurenet jord Den opgravede jord i de fremtidige kørespor har vist sig at være forurenet, så kommunen må punge ud med en halv million kroner til prøvetagninger og bortkørsel af jorden.

Der er desuden fundet store mængder beton under rabatterne og i de fremtidige kørespor, og den beton har det været nødvendigt at fjerne, samtidig med at de opgravede brosten ikke kan genanvendes, hvilket medfører en ekstraudgift på cirka 400.000 kroner for kommunen.

Desuden er der brug for mere afspærring mellem de arbejdende og trafikanterne for at sikre, at trafikken kan glide under anlægsarbejdet. Det har kostet omkring 300.000 kroner mere end forventet, oplyser forvaltningen.

Udvalgsformand ærgrer sig Ekstraudgifterne ærgrer udvalgsformand Dan Riise (V):

"Det er ærgerligt, for vi ville da hellere have lavet flere trafikforanstaltninger for pengene andre steder. Men vi kan jo ikke gøre noget ved, at der blandt andet dukker forurenet jord og beton op, og nu får vi det her lavet," siger han.

Kommunen skal desuden bruge 600.000 kroner på at færdiggøre slidlaget, så i alt afsættes der 1,8 millioner kroner af trafikpuljen i 2021 til at gøre rundkørslen helt færdig.

