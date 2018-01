Naboerne til Hanebjerg Skyttecenter vil have mindsket pistolskydningen fra anlægget. Foto: Allan Nørregaard

Fortsat kamp imod pistolskydning

Hillerød - 17. januar 2018 kl. 06:04 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboerne til Hanebjerg Skyttecenter fortsætter kampen for at nedbringe støjen fra især politiets pistolskytter på det store skydeanlæg mellem Uvelse og Gørløse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I den anledning var Lars Ole Skovgaard Larsen (V) fra Arkitektur- og Byplanudvalget sammen med en repræsentant fra forvaltningen uden forvarsel taget ud for at se på anlægget og forholdene.

Resultatet er, at forvaltningen nu kigger på sagen og mulighederne for forbedring i forhold til den tilladelse skyttecentret fik i 2006, da de nye baner på det mangeårige anlæg blev etableret.

- Der var ingen skydning på banerne, men vi fik set, hvor på centret der bliver skudt med pistoler. Der er volde på tre sider af anlægget, men ikke på den fjerde side, hvor der højt oppe skydes med pistoler af folk fra politiet med flere. Der er ikke noget der, som holder lyden tilbage, og der skal vi se på om ikke vi kan gøre noget for borgerne tæt på skyttecentret. En lydmur ville hjælpe en hel del, siger Lars Ole Skovgaard Larsen.

Til stede ved mødet ved skyttecentret var også repræsentanter fra den nabogruppe, der følger sig generet af pistolskydningen på Hanebjerg Skyttecenter, men som lægger vægt på, at de gerne vil have et godt forhold til centret, men ønsker pistolskydningen nedbragt.

Nabogruppen har det sikre indtryk, at antal af pistolskydninger fra politiets side har været støt stigende de seneste seks-syv år. Dertil kommer, at støjgrænsen for Hanebjerg er oppe på 75 dB, hvor grænsen for nye anlæg er på 60 dB. Derudover mener nabogruppen, at skyttecentret - når politiet skyder på banen i stort omfang og med påstået betydelig økonomisk gevinst for centret - gør stedet til en erhvervsvirksomhed og ikke bare en fritidsforening. Og for en erhvervsvirksomhed er loftet for støj på netop 60 dB, lyder ræsonnementet.

- Vi så jo gerne, at der var blevet skudt på banerne ved mødet med forvaltningen og Skovgaard Larsen, men vi gik da derfra med en smule optimisme, siger Kristian Elmquist fra nabogruppen.

- Der sker nemlig det, at forvaltningen vil prøve at lave en aftale med Per Munk fra Hanebjerg Skyttecenter på en dag, hvor der bliver skudt med pistoler. Det bliver forhåbentlig indenfor det næste par uger, siger Kristian Elmquist.