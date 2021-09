Klaus Markussen ærgrer sig over den firmabilpolitik, han var med til at indføre i marts 2018. Den var ikke klar nok, erkender han. Foto: Kenn Thomsen

Forsyningsformand: Firmabilpolitik var ikke klar nok

Bestyrelsen burde have formuleret en langt klarere politik for firmabiler i Hillerød Forsyning, erkender formand.

Hillerød - 09. september 2021 kl. 21:19 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Da Klaus Markussen (V) som nyslået formand for Hillerød Forsyning satte sig i formandsstolen i januar 2018 gik der ikke ret længe, før den administrerende direktør Søren Støvring bad ham om at sætte sin signatur på en kontrakt om leasing af en ny firmabil til en af direktørerne i selskabet. Og det overraskede ham, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg var forundret over, at der var firmabiler i Hillerød Forsyning. Men argumenterne var fastholdelse og en attraktiv arbejdsplads, siger han.

Kontrakten kostede Hillerød Forsyning 10.000 kroner om måneden. Klaus Markussen fortæller, at han spurgte til politikken for firmabiler i Hillerød Forsyning.

Sådan en fandtes ikke.

- Jeg undrede mig over, at der ikke var en firmabilpolitik, og at det ikke var en beslutning, der var forankret i bestyrelsen, men at det var den administrerende direktør, der bestemte, hvornår man kunne få en firmabil, siger han.

Som det har været fremme i omtalen af firmabilerne i Hillerød Forsyning skrev Klaus Markussen alligevel under på leasingkontrakten, og også mange flere siden hen.

- Jeg gætter ikke I advokatundersøgelsen af Hillerød Forsynings forvaltning, som torsdag blev offentliggjort på forsyningens hjemmeside af firmabiler kan man læse, at Klaus Markussen hver gang spurgte ind til, om aftalen var inden for rammerne. Og hvis Søren Støvring sagde, at det var den, skrev Klaus Markussen under.

Han overvejede ikke, at den hyppige udskiftning af firmabiler kunne give Hillerød Forsyning unødvendige udgifter, fordi leasingkontrakterne blev opsagt før tid.

- Jeg gætter ikke, jeg spørger de mennesker, der er omkring mig, og agerer på de svar, jeg får. Jeg noterer mig også, at den tidligere bestyrelsesformand og jeg er på linje. Vi gav et mandat, og det mandat blev ikke forvaltet korrekt, siger han og henviser til, at Louise Colding Sørensen (S) i sin tid som bestyrelsesformand også skrev under på en række leasingkontrakter, og at der også i den periode var ekstraudgifter til den hyppige udskiftning af biler.

I marts 2018 formulerede den nye bestyrelse en politik for firmabiler.

Politik var ikke skarp nok Politikken blev dog blot til en formulering på fem linjer om, at chefgruppen havde mulighed for en tjenestebil med op til 8000 kroner i månedlig leasing, og mulighed for 2000 kroner mere om måneden, hvis lønnen blev reduceret tilsvarende.

Men politikken var ikke skarp nok, erkender Klaus Markussen nu.

- Set i bakspejlet skulle den politik for firmabiler, der blev lavet i 2018 været skarpere og mere præcis. Det har vi lært af, og de politikker, vi laver nu, for eksempel indkøbspolitikken, er meget mere præcise, siger han.

I september 2020 besluttede bestyrelsen at droppe firmabilordningen. Det skete efter massiv kritik i medierne af brugen af firmabiler i forsyningsselskabet.

