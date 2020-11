Søren Støvring, der er administrerende direktør i Hillerød Forsyning, fylder 60 år i dag midt i, at Hillerød Forsyning er i et kraftigt blæsevejr, og at flere dårlige sager om forsyningsselskabet har fyldt i spalterne og den offentlige debat. Foto: Allan Nørregaard

Forsyningsdirektør er drevet af miljøet, men er kendt for møgsager

I dag kan Søren Støvring, der er administrerende direktør i Hillerød Forsyning, fejre sin 60-års fødselsdag. Dermed fylder direktøren rundt midt i forsyningsselskabets mest omblæste år, mens han selv forsøger at gøre en positiv forskel for miljøet.

Søren Støvring må efterhånden have vænnet sig til at blive kigget i kortene. Hans leasede firmabils mærke og pris er blevet offentligt kendt, ligesom hans løn har været til stor offentlig debat og forargelse, efter det kom frem, at hans løn ligger på niveau med statsministerens.

