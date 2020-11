I maj 2018 kunne Klaus Markussen (V) som ny formand for Hillerød Forsynings bestyrelse åbne Hillerøds nye og topmoderne renseanlæg. Nu fortæller andre bestyrelsesmedlemmer, at der allerede dengang var sat et oprydningsarbejde i gang i Hillerød Forsyning af bestyrelsen. Men det arbejde blev overhalet, da forsyningens møgsager begyndte at vælte ud af skabet. Foto: Allan Nørregaard

Forsyningens bestyrelse var i gang med at rydde op, da den blev overhalet indenom

Frederiksborg Amts Avis har sat de politisk valgte medlemmer af Hillerød Forsynings bestyrelse i stævne, for at få bestyrelsesmedlemmerne, som er blevet beskyldt for at være for tavse, til at forholde sig til det stormvejr, som har ramt Hillerød Forsyning gang på gang i 2020.