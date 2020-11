Søren Støvring, direktør i Hillerød Forsyning, vil på borgermødet svare på spørgsmål og gennemgå de kritikpunkter, som forsyningsselskabet har været udsat for i årets løb. Foto: Allan Nørregaard

Forsyningen vil svare på spørgsmål på borgermøde

Egentlig havde Hillerød Forsyning planlagt et borgermøde i foråret, men på grund af corona blev det aflyst. Nu holder forsyningen i stedet et digitalt borgermøde på torsdag den 19. november klokken 17 til 19. På dagsordenen er blandt andet punktet »I orkanens øje«, hvor administrerende direktør Søren Støvring vil gennemgå kritikpunkterne af Hillerød Forsyning. Derudover vil forsyningen komme ind på de projekter, selskabet arbejder på.

- Hillerød Kommune har store ambitioner for den grønne omstilling og en ambitiøs klimastrategi. Samarbejdet mellem Hillerød Forsyning, virksomhederne og borgerne i kommunen har afgørende betydning for, at vi sammen kommer i mål, skriver forsyningsselskabet selv og fortsætter: