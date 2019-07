Se billedserie Kim Alex Olsen kom kørende på sin havetraktor, da han pludselig opdagede, at kloakdækslet var blevet flyttet. Han er harm over, at han ikke har fået besked om det, og at hullet ikke var afskærmet. Han frygter, det kunne være endt helt galt for et barn eller en hund. Derfor har han politianmeldt sagen. Foto: Allan Nørregaard

Forsyningen efterlod farligt hul i Kims have

Hillerød - 24. juli 2019 kl. 05:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Kim Alex Olsen lørdag formiddag kørte rundt på sin havetraktor og slog græs, opdagede han pludselig, at et kloakdæksel i hans græsplæne var flyttet.

- Hvis jeg var kommet gående med kvas i hænderne, kunne jeg være trådt ned i det hul og have brækket benet. Et barn eller en hund kunne også sagtens være røget ned i det. Det kunne være gået helt galt for et barn på to-tre år, siger Kim Alex Olsen.

Kim Alex Olsen er harm over, at ingen har givet ham eller hans kone besked om, at dækslet var blevet flyttet.

- Der er jo et hul ned i brønden, og der er ingen, der har lagt besked eller ringet på eller lavet en afspærring, siger han.

Nu har han anmeldt sagen til Nordsjællands Politi og klaget til Hillerød Kommune.

- Jeg synes, det er helt vanvittigt, og at de skal have sig en lærestreg, siger Kim Alex Olsen.

Nordsjællands Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse. Politiet vil dog ikke gøre mere ved sagen.

- Vi har vejledt ham om at kontakte kommunen, siger Henriette Døssing, presserådgiver hos Nordsjællands Politi.

Det viser sig, at det er Hillerød Forsyning, som fredag kiggede ned i kloakken på Kim Alex Olsens grund.

- Hillerød Forsyning var fredag den 19. juli på Jespervej for at køre TV på hovedkloakken. Inden TV-inspektionen er kloakken blevet højtryksspulet, og for at undgå gener og svineri i borgernes huse, løfter vi altid kloakdækslet på grunden. Vores medarbejder skulle efter endt arbejde have lagt kloakdækslet på plads. Hillerød Forsyning beklager, at kloakdækslet ikke var lagt på plads efter spuling, skriver Hillerød Forsyning i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Forsyningsselskabet oplyser endvidere, at man normalt varsler borgerne, inden der spules.

- Normal procedure er, at der deles »spulesedler« ud cirka en uge før arbejdet. Her opfordres borgeren til selv at løfte dækslet. Fredag den 19. juli var det en akut opgave, og der var ikke delt »spulesedler« ud. Vi har forsøgt kontakt ved at banke på døren, men der var ingen hjemme, så derfor løftede vi selv dækslet, skriver Hillerød Forsyning videre.

Ifølge Forsyningsselskabet vil man nu indskærpe selskabets procedurer over for medarbejderne.

- Vores procedure er god nok, og Hillerød Forsyning vil fremadrettet sikre, at alle medarbejderne både kender og overholder de allerede godkende procedurer, således at lignende episoder ikke sker igen, oplyser Hillerød Forsyning.