Hillerød Forsynings forladte domicil på Ægirsvej har været til salg i mere end to år, uden at det er lykkedes at få et bud. Nu forsøger Hillerød Forsyning at få tilladelse til at indrette boliger i bygningen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forsyning vil lave boliger i industrikvarter

Der er ikke kommet bud på køb af Hillerød Forsynings gamle domicil. Nu vil forsyningen leje ejendommen ud til boliger.

Hillerød - 04. marts 2020 kl. 10:10 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have været til salg i to år er der endnu ikke kommet nogen seriøse henvendelser om køb af Hillerød Forsynings gamle domicil på Ægirsvej 4 midt i Hillerøds industrikvarter.

Forsyningen vil derfor forsøge at få tilladelse til at indrette boliger i ejendommen, hvilket er stik imod lokalplanens bestemmelser. Men ligesom det har været muligt for Hillerød Kommune at indkvartere flygtninge i tomme børnehaver, kan byrådet give en midlertidig tilladelse i tre år.

- Vi har ikke fået et bud på vores ejendom. Og det vil vi jo gerne have. Men vi har en forpligtelse til at sælge den til en rimelig værdi, og ikke lave et brandudsalg, for det er jo forbrugernes penge. Så vi må vente til der kommer et godt bud. Og indtil det kommer, kan det her være en mulighed for at få en omsætning på det. Derfor har vi søgt Hillerød Kommune om det kan lade sig gøre, siger Klaus Markussen (V), formand for Hillerød Forsyning.

Han oplyser, at Hillerød Forsyning blev kontakte af den hollandske virksomhed Camelot Europe, som har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at udnytte tomme bygninger som Hillerød Forsynings forladte domicil, der blev overflødigt, da forsyningen flyttede ud i de nye rammer på Solrødgård i 2018.

Hillerød Forsynings bestyrelse besluttede i oktober sidste år derfor at gå videre med at forsøge at udleje ejedommen til midlertidige boliger.

Det er Camelot Europe, der står som ansøger om tilladelsen, og det er også Camelot Europe, der skal indrette boligerne og stå for udlejningen, mens Hillerød Forsyning fortsat vil eje ejendommen.

Firmaet vil indrette ni midlertidige boliger i ejendommen. Ifølge sagsfremstillingen til politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, som skal tage stilling til ansøgningen i dag, onsdag, er Camelot Europes koncept at skaffe flere betalelige boliger i de store byer ved at indrette midlertidige boliger i ubenyttede erhvervsvirksomheder. Boligerne skal udlejes på særlige vilkår, fortrinsvis til enlige, det vil sige ikke familier.

Direktionen indstiller dog til politikerne at give afslag på ansøgningen. Ejendommen ligger i et område med autoværksteder, støjende virksomheder og heftig trafik med lastbiler. Forvaltningen vurderer, at der vil være for meget støj til, at der kan være boliger i området, og at der kan opstå trafikale problemer med transporten til og fra virksomhederne.

Klaus Markussen erkender da også, at der er udfordringer i at indrette boliger midt i et industrikvarter.

- Set fra mit perspektiv synes jeg, at vi har en forpligtelse til at prøve at få indtægter på bygningen, indtil vi får mulighed for at sælge den. Boligerne skal jo ikke være permanente, og jeg ved, konceptet har fungeret andre steder i Holland, så jeg synes det skal prøves af, om det kan lade sig gøre. Så må udvalget tage stilling til de udfordringer, der er. Er der flere ulemper end fordele, så går vi ikke videre med den mulighed, siger han.

Ejendommen er til salg hos Danbolig Erhverv, og prisen for de 1080 kvadratmeter kontorer er sat til 11 millioner kroner. Med i prisen er solpanelerne på taget, som gør, at ejendommen er selvforsynende med strøm.

Klaus Markussen vurderer, at ejendommen er svært at sælge, fordi den primært egner sig til liberalt erhverv.

- Det kan godt være, at området måske ikke lige inviterer til den type erhverv. Det er derfor vi ser det som en god mulighed at leje det ud som boliger i en periode, men vi venter på at vi kan få den solgt til den rigtige pris. Der er heldigvis interesse for at være i Hillerød, og det er en god ejendom, siger han.